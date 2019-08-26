Футбол
ПСЖ разгромил «Тулузу» в матче чемпионата ФранцииREGNUM 01:48
ПСЖ одержал победу над «Тулузой» в матче третьего тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 4:0. В составе ПСЖ дубль оформил нападающий Эрик Шупо-Мотинг, также гол забил защитник Маркиньос.
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