Футбол

ПСЖ разгромил «Тулузу» в матче чемпионата ФранцииREGNUM 01:48

ПСЖ одержал победу над «Тулузой» в матче третьего тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 4:0. В составе ПСЖ дубль оформил нападающий Эрик Шупо-Мотинг, также гол забил защитник Маркиньос.
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