Екатеринбургский «Урал» одержал домашнюю победу над «Уфой» (3:2) в матче 1-го тура чемпионата России. Счет в матче открыли на 14-й минуте хозяева. Эль-Кабир выполнил подачу с углового, Эрик Бикфалви оторвался от соперника и пробил головой под перекладину ворот «Уфы» — Чернов не дотянулся.

Все про Спорт ру

Армия и оружие Информационная безопасность для ВС России: перспективные направления Российские специалисты группы компаний МАСКОМ, являющейся экспертом в сфере создания комплексных систем безопасности, считают, что в ближайшие пять лет в Вооруженных силах РФ повысится интерес к доверенным вычислительным системам.

Политика Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.

Энергетика Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Происшествия Шахтерский город на Урале увековечит память президента США С 1925 по 1930 гг. будущий президент США жил в Дегтярске со своими родителями, которые были сотрудниками компании «Лена Голдфилдс».

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Кино Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.

Футбол Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил» Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.

Происшествия В Китае задержан еще один гражданин Канады В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».

Происшествия Под Краснодаром загорелся завод по производству сои Сегодня вечером в поселке Белозерном загорелся завод по производству сои. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Путешествия Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы Исполнительный директор Альянс туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что чаще всего туристы из России жалуются на перенос или задержку рейса, а также на неожиданную замену отеля.

Армия и оружие Когда впервые выстрелила знаменитая «Катюша» 78 лет назад, 14 июля 1941 года, впервые в бою была применена мобильная многозарядная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Катюша».

Космос Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.

Футбол Анчелотти: «Переговоры по Хамесу займут очень много времени» Хамес может играть на многих позициях позади центрфорварда. На этой неделе я отправил ему поздравление в честь дня рождения.

Политика Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.

Происшествия Велосипедиста проткнуло насквозь куском древесины на чемпионате Европы Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо попал в реанимацию после того, как кусок покрытия деревянной дорожки на чемпионате Европы в бельгийском Генте проткнул его насквозь.

Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.

Футбол Неймар назвал лучшим воспоминанием победу «Барсы» над «ПСЖ» Бразилец заявил, что самым ярким воспоминанием в футболе он считает победу «Барселоны» над «ПСЖ» в 2017 году.

Политика Пушков отреагировал на возможные санкции США против Турции из-за С-400 Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал возможное введение санкций Вашингтоном против Анкары из-за приобретения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Автоспорт Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019 В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.

Шоу-бизнес Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.