Футбол

«Урал» обыграл «Уфу» в матче 1-го тура Премьер-ЛигиЧемпионат вчера в 11:24

Урал — Уфа
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Эрик Бикфалви
14′
Эрик Бикфалви
49′
58′
Дмитрий Сысуев
66′
Дмитрий Сысуев
Данила Емельянов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
69′
72′
Каталин Карп
Оливье Тилль
76′
Андрей Козлов
80′
Азер Алиев
Николай Гиоргобиани
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
80′
Юрий Бавин
81′
86′
Даниил Фомин
Андрей Егорычев
Артем Фидлер
90′
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Уфу». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бикфалви признан лучшим игроком матча «Урал» — «Уфа»

Матч ТВвчера в 11:31

Как «Урал» побил «Уфу» -3:2: все голы матча 1-го тура РПЛ. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 11:29

«Урал» - «Уфа»: смогут ли «горожане» взять очки?

Все про Спорт ру12 июля в 08:14

РПЛ. «Урал» обыграл «Уфу». У Бикфалви дубль

Бомбардир.рувчера в 11:24

Бикфалви – лучший игрок матча «Урал» – «Уфа»

Советский спортвчера в 12:40

Хавбек «Урала» Бикфалви – автор первого дубля РПЛ-2019/20

Sports.ruвчера в 11:25

ФК «Уфа» в матче 1-го тура РПЛ сыграет с «Уралом»

ToDay News Ufa12 июля в 05:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Общество

В Астраханской области до сентября будет маловодно: как это скажется на популяции рыбы

В Росрыболовстве отмечают, что 2019 год может стать одним из худших для рыбных запасов Волги.
Обновлено в 00:00
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля

Дамба в городе Тулуне Иркутской области, которая была повреждена в результате сильного паводка, будет восстановлена к 18 июля.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной

В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено вчера в 18:48
Наука

Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности

Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Единоборства

UFC Fight Night 155: Де Рандами и Файбер побеждают нокаутами

В Сакраменто сегодня состоялось шоу UFC Fight Night 155.
Обновлено в 01:54
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Эксперты рассказали о предпочтениях в отдыхе поколения Z

Эксперты сервиса Booking.com выяснили, что путешественники в возрасте от 16 до 24 лет из России настроены на активный образ жизни и готовы к регулярным поездкам по стране и другим государствам.
Обновлено в 01:16
Общество

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News.
Обновлено вчера в 20:56
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

Беглов придет болеть за «Зенит» на матч против «Тамбова»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что планирует посетить матч «Зенита» и «Тамбова».
Обновлено вчера в 15:26
Общество

«Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч

На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.
Обновлено в 01:00
Футбол

Михайлович сообщил, что болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса

В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено вчера в 14:00
Спорт

Сборная России обеспечила себе 2 место в медальном зачете в Неаполе

Обновлено в 00:22
Происшествия

Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва

Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено вчера в 10:46
Хоккей

«Сент-Луис» продлил контракт с голкипером Биннингтоном

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон продлил контракт с командой.
Обновлено вчера в 23:56
Космос

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity

NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено вчера в 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное