Футбол

Дубль Берича принес «Сент-Этьену» победу над «Тулузой»Матч ТВ 12:58

Сент-Этьен — Тулуза
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Жоффруа-Гишар»
Роберт Берич
2′
Роберт Берич
10′
46′
Янник Каюзак
Яя Саного
47′
Ибраим Сангаре
60′
Джимми Дурмаз
Ману Гарсия
Роберт Берич
Арно Норден
65′
Матье Дебюши
68′
84′
Иссиага Силла
Ромен Амума
Яннис Салибур
90′
Валентан Вада
Ламин Гезали
90′+3′
«Сент-Этьен» со счетом 2:0 обыграл «Тулузу» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Оба гола в первые 10 минут встречи забил словенский форвард Роберт Берич.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Сент-Этьен» победил «Тулузу» в матче чемпионата Франции

РИА Новости13:15

Дубль Берича принес «Сент-Этьену» победу над «Тулузой»

Спорт-Экспресс13:06

Дубль Берича принес «Сент-Этьену» победу над «Тулузой»

Sportbox.RU12:58

«Сент-Этьен» обыграл «Тулузу» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до 3 очков

Sport24.ru13:02

Дубль Берича принес «Сент-Этьену» победу над «Тулузой»

Матч ТВ12:58

«Сент-Этьен» уверенно обыграл «Тулузу»

Евро-футбол.ру13:04

«Сент-Этьен» обыграл «Тулузу» благодаря дублю Берича

Чемпионат12:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Музыка

Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
Армия и оружие

Российские военные научились ловить БПЛА сетью

Обновлено в 11:49
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Политика

Эрдоган предоставил свою охрану отдыхающему в Турции Зеленскому

Обновлено в 16:05
Религия

Христиане ожидают схождение Благодатного огня

Обновлено вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Лолита сообщила о слежке за ней

Обновлено вчера в 16:35
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ

Обновлено в 15:01
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено в 13:32
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

Обновлено в 13:53
Авто

Устаревшие привычки водителей советского периода

Обновлено в 01:15
Театры

«Евгений Онегин» эмигрировал в Китай

Год назад «Евгений Онегин» с успехом был показан на Международном театральном фестивале в Пекине, и китайские продюсеры влюбились в этот дивный спектакль Римаса Туминаса.
Обновлено в 11:17
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
Авто

Ситуация с электромобилями на российском рынке

Обновлено в 02:55
Политика

В США умер бывший сенатор Лугар

В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Экономика

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено 26 апреля в 08:56
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Обновлено в 09:00
Футбол

Рюдигер получил травму в матче с «МЮ»

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер получил травму в матче против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 14:06
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Хоккей

Стал известен состав сборной России на финал ЮЧМ с командой Швеции

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стал известен состав российской национальной команды.
Обновлено в 12:30
Кино

«Мстители: Финал» установил мировой рекорд по сборам в первый уикенд

Предыдущий рекорд принадлежал предшественнику - тогда фильм "Мстители: Война бесконечности" заработал $640 млн в мировом прокате.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Политика

Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору

Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.
Обновлено в 10:14
Экономика

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Театры

В Казанском ТЮЗе прошел спектакль для особенных детей

В Казанском театре юного зрителя прошел показ первого в городе детского спектакля «Дикий» с тифлокомментированием и сурдопереводом.
Обновлено в 03:51
Авто

ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой

В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено в 08:24
Политика

Скончался бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Обновлено в 14:35
Происшествия

В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии

Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Наука

Ожирение сопутствует изменениям в мозге

В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.
Обновлено 26 апреля в 00:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Берич
Словенский футболист
Словенский футболист, нападающий французского клуба «Сент-Этьен» и национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное