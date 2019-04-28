Футбол
Дубль Берича принес «Сент-Этьену» победу над «Тулузой»Матч ТВ 12:58
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Жоффруа-Гишар»
Роберт Берич
|2′
Роберт Берич
|10′
|46′
Янник Каюзак
Яя Саного
|47′
Ибраим Сангаре
|60′
Джимми Дурмаз
Ману Гарсия
Роберт Берич
Арно Норден
|65′
Матье Дебюши
|68′
|84′
Иссиага Силла
Ромен Амума
Яннис Салибур
|90′
Валентан Вада
Ламин Гезали
|90′+3′
|53%
|Владение мячом
|47%
|83%
|Процент точных передач
|74%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|6
|18
|Отборы
|10
|16
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Сент-Этьен
Расстановка 4‑5‑1
16
Рюффье
26
Дебюши
4
Салиба
24
Перрен
3
Полома
19
Салибур
33
Гезали
7
Кабелла
6
Мвила
10
Хазри
18
Норден
30
Рейне
2
Амьян Аду
3
Седзи
29
Мубандже
12
Силла
26
Сидибе
22
Гарсия
9
Саного
17
Сангаре
14
Доссеви
7
Градель
Тулуза
Расстановка 4‑4‑2
«Сент-Этьен» со счетом 2:0 обыграл «Тулузу» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Оба гола в первые 10 минут встречи забил словенский форвард Роберт Берич.
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