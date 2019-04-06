Футбол

Дубль Бензема принёс «Реалу» победу над «Эйбаром» в матче ПримерыRT на русском 12:18

Реал — Эйбар
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
21′
Паулу Оливейра
39′
Марк Кардона
54′
Иван Рамис
Фабиан Орельяна
Карим Бензема
59′
72′
Марк Кардона
Рубен Пенья
Лука Модрич
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Гарет Бэйл
Тони Кроос
76′
Карим Бензема
81′
84′
Марк Кукурелья
Шарлес Диас
Иско
Браим Диас
90′+1′
Мадридский «Реал» одержал победу над «Эйбаром» в матче 31-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. За «Эйбар» на 39-й минуте забил Марк Кардона.
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