Дубль Бензема принёс «Реалу» победу над «Эйбаром» в матче ПримерыRT на русском 12:18

Мадридский «Реал» одержал победу над «Эйбаром» в матче 31-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. За «Эйбар» на 39-й минуте забил Марк Кардона.

Дубль Бензема принёс «Реалу» победу над «Эйбаром» в матче Примеры

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