Футбол

Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эйбаром»Спорт-Экспресс 12:08

Реал — Эйбар
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
21′
Паулу Оливейра
39′
Марк Кардона
54′
Иван Рамис
Фабиан Орельяна
Карим Бензема
59′
72′
Марк Кардона
Рубен Пенья
Лука Модрич
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Гарет Бэйл
Тони Кроос
76′
Карим Бензема
81′
84′
Марк Кукурелья
Шарлес Диас
Иско
Браим Диас
90′+1′
"Реал" одержал победу над "Эйбаром" (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании. Открыл счет в игре нападающий гостей Марк Кардона на 39-й минуте, а форвард "сливочных" Карим Бензема отметился дублем. "Реал" с 60 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.
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