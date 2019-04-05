Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эйбаром»Спорт-Экспресс 12:08

"Реал" одержал победу над "Эйбаром" (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании. Открыл счет в игре нападающий гостей Марк Кардона на 39-й минуте, а форвард "сливочных" Карим Бензема отметился дублем. "Реал" с 60 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

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