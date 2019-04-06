Футбол

Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эйбаром»Спорт-Экспресс 12:08

Реал — Эйбар
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
21′
Паулу Оливейра
39′
Марк Кардона
54′
Иван Рамис
Фабиан Орельяна
Карим Бензема
59′
72′
Марк Кардона
Рубен Пенья
Лука Модрич
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Гарет Бэйл
Тони Кроос
76′
Карим Бензема
81′
84′
Марк Кукурелья
Шарлес Диас
Иско
Браим Диас
90′+1′
"Реал" одержал победу над "Эйбаром" (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании. Открыл счет в игре нападающий гостей Марк Кардона на 39-й минуте, а форвард "сливочных" Карим Бензема отметился дублем. "Реал" с 60 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Реал - Эйбар - 2:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ17:47

Бензема: капитанская повязка и победный дубль. Француз спас «Реал» в матче с «Эйбаром»

Спорт-Экспресс12:40

«Реал» одержал волевую победу над «Эйбаром»

Советский спорт12:07

«Спартак» одержал волевую победу над дублем «Газпрома-Югра» в Высшей лиге

Чемпионат15:09

Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эйбаром»

Sport24.ru12:09

«Реал» с трудом дожал «Эйбар». Видеообзор матча 31-го тура Примеры

Sport.ru13:29

Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эйбаром» – 2:1

Sports.ru05:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Рудова покорила поклонников своим полуобнаженным телом

Обновлено в 09:35
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Обновлено в 18:07
Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании

"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Футбол

Селихов получил травму в матче с ЦСКА

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов не смог завершить матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА.
Обновлено в 13:28
Политика

Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко

Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что полноценный анализ крови нельзя сделать за «пару часов», как это произошло в случае с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 16:59
Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Туапсе потушили пожар на нефтебазе

Обновлено в 07:16
Политика

Сербская оппозиция провела акцию протеста в Белграде

Антиправительственная акция протеста оппозиционного движения "Союз за Сербию" прошла в субботу вечером в Белграде.
Обновлено в 14:08
Гаджеты

Redmi готовит к анонсу смартфоны Redmi Y3 и 7A

В этом году бренд Redmi представит несколько новинок, ближайшими из которых станут модели Redmi Y3 и 7A.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Владимир Познер: «Я дал дочери пощечину, потому что она плохо ела»

Обновлено в 08:30
Происшествия

В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв

Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Наука

Американцы разработали складную носимую роборуку

Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом движения.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика

Путину показали исследование об обуви и бедности россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено в 14:08
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Единоборства

Багаутинов победил Асатряна на Fight Nights Global 92

Победу в поединке среди спортсменов наилегчайшей вечовой категории Багаутинов одержал единогласным решением судей Отметим, в титульном бою турнира Дмитрий Бикрев победил Максима Буторина и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.
Обновлено в 18:12
Политика

В Турции пообещали, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО

Обновлено в 14:12
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Общество

Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 14:53
Политика

Ассанж потребовал от Швеции 1 млн долларов

Компенсацию для покрытия расходов, связанных с расследованием об изнасиловании, в 9,25 млн шведских крон (около 1 млн долларов) требует через верховный суд от правительства Швеции основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, 5 апреля сообщает издание Svenska Dagbladet.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Врачи отговаривали Заворотнюк от беременности

Обновлено в 11:01
Футбол

«ПСЖ» может заплатить € 60—70 млн за хавбека «Наполи» Аллана

Обновлено в 10:18
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Хоккей

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» во втором овертайме обыграл «Авангард»

Обновлено в 14:09
Общество

В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой

Обновлено в 15:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное