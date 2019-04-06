Футбол
Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эйбаром»Спорт-Экспресс 12:08
|21′
Паулу Оливейра
|39′
Марк Кардона
|54′
Иван Рамис
Фабиан Орельяна
Карим Бензема
|59′
|72′
Марк Кардона
Рубен Пенья
Лука Модрич
Лукас Васкес Иглесиас
|76′
Гарет Бэйл
Тони Кроос
|76′
Карим Бензема
|81′
|84′
Марк Кукурелья
Шарлес Диас
Иско
Браим Диас
|90′+1′
|55%
|Владение мячом
|45%
|81%
|Процент точных передач
|72%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|7
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|5
|6
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|4
|12
|Отборы
|16
|9
|Фолы
|15
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Навас
19
Одриосола
5
Варан
6
Начо
23
Регилон
17
Васкес
15
Вальверде
21
Диас
8
Кроос
9
Бензема
2 ×
20
Асенсио
1
Дмитрович
16
Де Бласис
12
Оливейра
14
Орельяна
15
Анхель
11
Пенья
6
Альварес
5
Эскаланте
24
Жордан
19
Шарлес
9
Энрик
Эйбар
Расстановка 4‑5‑1
"Реал" одержал победу над "Эйбаром" (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании. Открыл счет в игре нападающий гостей Марк Кардона на 39-й минуте, а форвард "сливочных" Карим Бензема отметился дублем. "Реал" с 60 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.
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