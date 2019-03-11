Футбол

Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Вальядолидом»Вести.Ru 18:51

Вальядолид — Реал
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Хосе Соррилья»
11′
Альваро Одриосола
Ануар Туами
29′
34′
Рафаэль Варан
45′+2′
Серхио Регилон
51′
Карим Бензема
59′
Карим Бензема
Начо Мартинес
60′
Ануар Туами
Даниэле Верде
63′
63′
Тибо Куртуа
68′
Каземиро
Кеко
Дуе Чоп
73′
74′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
80′
Каземиро
85′
Лука Модрич
Оскар Плано
Энес Унал
86′
88′
Рафаэль Варан
Хесус Вальехо
88′
Серхио Регилон
Марсело
90′+2′
Марсело
В матче 27 тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" одержал разгромную победу над "Вальядолидом", прервав свою неудачную серию из трех поражений кряду во всех турнирах. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Королевского клуба".
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