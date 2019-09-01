Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом" в матче третьего тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Вильярреале, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Херар Морено и Мойсес Гомес. У гостей дубль оформил Гарет Бэйл.

Дубль Бэйла спас «Реал» от поражения в матче с «Вильярреалом»

Театры Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.

Наука Предполагаемого создателя биткоина оштрафовали на $4 млрд Ожидалось, что этот случай прольет свет на то, является ли Райт действительно тем самым Сатоши Накамото, анонимным создателем биткойна - в чем сомневаются многие в сообществе криптовалют.

Общество Медведев проведет совещание по строительству школ и детских садов Премьер Дмитрий Медведев проведет в подмосковном Красногорске совещание по строительству школ и детских садов в рамках реализации национальных проектов.

Политика Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.

Политика Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.

Экономика Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Экономика Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Здоровье Британию заполонили нелегальные онлайн-аптеки Издание пишет, что нелегальные интернет-аптеки Британии выдают себя за семейные компании, продавая при этом поддельные обезболивающие, лекарства от бессонницы и другие препараты.

Экономика Президент Мексики заявил о победе над воровством топлива из трубопроводов Огромные успехи в борьбе с нелегальными врезками в топливные трубопроводы достигнуты властями Мексики, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 1 сентября, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Израиль нанес ответный удар по территории Ливана Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Общество В США создали беспилотный автобус из деталей, распечатанных на 3D-принтере Компания Local Motors из США представила управляемый искусственным интеллектом мини-автобус Olli 2.0, детали которого на 80% напечатаны на 3D-принтере.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Здоровье Названы ранние симптомы диабета Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.

Экономика В Пенсионном фонде хотят изменить механизм выплат накопительных пенсий Минтруд и другие заинтересованные ведомства пока изучают предложение, но если оно будет принято, то доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет, пишет РБК.

Происшествия CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.

Кино Кэмерон планирует сделать трилогией шестую часть франшизы «Терминатор» Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон сообщил о планах превратить шестую часть франшизы "Терминатор" в трилогию.

Политика Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.