Футбол

Газета.RuГазета.RuДубль Бэйла спас «Реал» от поражения в матче с «Вильярреалом»

Вильярреал — Реал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Жерар Морено
12′
45′+1′
Гарет Бэйл
Хави Кинтилья
52′
Сэмюэл Чуквуэзе
Хавьер Онтиверос
55′
Карл Токо-Экамби
Андре Замбо-Ангисса
62′
68′
Лука Йович
Лука Модрич
Санти Касорла
Карлос Бакка
73′
74′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
Мойсес Гомес
74′
78′
Ферлан Менди
82′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
86′
Гарет Бэйл
90′
Каземиро
90′+3′
Гарет Бэйл
90′+4′
Гарет Бэйл
Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом" в матче третьего тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Вильярреале, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Херар Морено и Мойсес Гомес. У гостей дубль оформил Гарет Бэйл.
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