В центральном матче 3-го тура Примеры «Вильярреал» на «Эстадио де ла Керамика» сыграл вничью с мадридским «Реалом». Хозяева дважды вели в счете, однако голы Гарета Бэйла позволили мадридцам избежать поражения.

Дубль Бэйла не принёс успеха «Реалу» в матче с «Вильярреалом»

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