Футбол
Евро-футбол.руДубль Бэйла не принёс успеха «Реалу» в матче с «Вильярреалом»
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Жерар Морено
|12′
|45′+1′
Гарет Бэйл
Хави Кинтилья
|52′
Сэмюэл Чуквуэзе
Хавьер Онтиверос
|55′
Карл Токо-Экамби
Андре Замбо-Ангисса
|62′
|68′
Лука Йович
Лука Модрич
Санти Касорла
Карлос Бакка
|73′
|74′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
Мойсес Гомес
|74′
|78′
Ферлан Менди
|82′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
|86′
Гарет Бэйл
|90′
Каземиро
|90′+3′
Гарет Бэйл
|90′+4′
Гарет Бэйл
|43%
|Владение мячом
|57%
|80%
|Процент точных передач
|89%
|3
|Удары в сторону ворот
|10
|5
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|8
|10
|Отборы
|11
|8
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Вильярреал
Расстановка 4‑4‑2
13
Фернандес
2
Гаспар
3
Альбиоль
4
Торрес
16
Кинтилья
24
Онтиверос
10
Иборра
9
Бакка
23
Гомес
7
Морено
19
Замбо-Ангисса
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Менди
28
Жуниор
14
Каземиро
15
Вальверде
11
Бэйл
2 ×
10
Модрич
9
Бензема
Реал
Расстановка 4‑4‑2
В центральном матче 3-го тура Примеры «Вильярреал» на «Эстадио де ла Керамика» сыграл вничью с мадридским «Реалом». Хозяева дважды вели в счете, однако голы Гарета Бэйла позволили мадридцам избежать поражения.
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