Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руДубль Бэйла не принёс успеха «Реалу» в матче с «Вильярреалом»

Вильярреал — Реал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Жерар Морено
12′
45′+1′
Гарет Бэйл
Хави Кинтилья
52′
Сэмюэл Чуквуэзе
Хавьер Онтиверос
55′
Карл Токо-Экамби
Андре Замбо-Ангисса
62′
68′
Лука Йович
Лука Модрич
Санти Касорла
Карлос Бакка
73′
74′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
Мойсес Гомес
74′
78′
Ферлан Менди
82′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
86′
Гарет Бэйл
90′
Каземиро
90′+3′
Гарет Бэйл
90′+4′
Гарет Бэйл
В центральном матче 3-го тура Примеры «Вильярреал» на «Эстадио де ла Керамика» сыграл вничью с мадридским «Реалом». Хозяева дважды вели в счете, однако голы Гарета Бэйла позволили мадридцам избежать поражения.
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