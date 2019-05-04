Футбол

Дубль Базелюка помог «СКА-Хабаровску» обыграть «Зенит-2»Открытый город 05:46

СКА-Хабаровск — Зенит-2
3 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Константин Базелюк
21′
Константин Базелюк
42′
56′
Артем Юсупов
Кирилл Суслов
76′
В составе армейцев дублем отличился Константин Базелюк. На 21-й минуте он открыл счет в матче, а на 42-й минуте еще раз поразил ворота «Зенита-2». На 56-й минуте игрок питерской команды забил ответный мяч.
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