Футбол
Дубль Базелюка помог «СКА-Хабаровску» обыграть «Зенит-2»Открытый город 05:46
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Константин Базелюк
|21′
Константин Базелюк
|42′
|56′
Артем Юсупов
Кирилл Суслов
|76′
В составе армейцев дублем отличился Константин Базелюк. На 21-й минуте он открыл счет в матче, а на 42-й минуте еще раз поразил ворота «Зенита-2». На 56-й минуте игрок питерской команды забил ответный мяч.
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