Футбол

Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге ЕвропыВести.Ru 14:53

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
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