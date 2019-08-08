Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге ЕвропыВести.Ru 14:53
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:50, Вашингтон
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В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
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Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского
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Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
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В Сети показали дизайн необычного гибрида УАЗа и Хаммер
Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.
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Футбол
Ивоби перешел из «Арсенала» в «Эвертон»
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В Гидрометцентре рассказали о погоде на вторую половину августа
Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина "РГ", холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и первых числах августа, принес холода и непрекращающиеся дожди, ушел на крайний северо-восток европейской территории, на Урал.
Обновлено в 11:46
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Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
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Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
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Политика
МИД: США сорвали переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией
Безрассудная политика Вашингтона стала причиной срыва переговоров между правительством Венесуэлы и оппозиционными силами.
Обновлено в 14:14
Кино
Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»
Обновлено в 15:28
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на международном турнире
Сборная России обыграла Венесуэлу в матче международного турнира, который проходит в Италии.
Обновлено в 13:51
Космос
Петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд
Обновлено вчера в 14:35
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
Здоровье
Очаг африканской чумы локализован в Дальнеконстантиновском районе
Как пояснили в комитете, диагноз "африканская чума свиней" был поставлен при проведении лабораторных исследований патологического материала от шести павших свиней на территории личного подсобного хозяйства в деревне Белой Дальнеконстантиновского района.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Политика
Британия намерена упростить визовый режим для ученых
Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для ученых со всего мира, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Обновлено в 15:46
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Ален Делон проходит лечение в Швейцарии после инсульта
Французский актёр Ален Делон, перенёсший несколько недель назад инсульт, в настоящий момент проходит лечение в одной из клиник Швейцарии.
Обновлено в 15:35
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму
Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено в 11:30
ЖКХ
Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы
В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Экономика
Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ
Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
Обновлено в 09:51
Здоровье
Число больных раком детей в России достигло исторического максимума
Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
Обновлено в 12:45