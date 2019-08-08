Футбол

Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге ЕвропыВести.Ru 14:53

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
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«Спартак» забивает два мяча за пару минут в ворота «Туна». Видео

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Андре Шюррле: «Рад первой голевой передаче в составе „Спартака“»

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«Спартаку» повезло победить сельскую команду. Кроме Бакаева, это все еще серая масса

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Зелимхан Бакаев: «Главное, что додавили и выиграли»

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Шюррле: рад, что отдал первую результативную передачу за «Спартак»

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«Тренерский штаб говорил о сильных сторонах соперника». Бакаев - о голах «Туна»

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Кино

Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»

Обновлено в 08:05
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:22
Культура

Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского

Обновлено в 10:14
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Футбол

«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с «Туном»

Обновлено в 16:33
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

В Хабаровском крае спасли из трясины пенсионерку, отпугивавшую медведя

Обновлено в 07:21
Авто

В Сети показали дизайн необычного гибрида УАЗа и Хаммер

Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.
Обновлено в 16:18
Футбол

Ивоби перешел из «Арсенала» в «Эвертон»

Полузащитник Алекс Ивоби перешел из лондонского «Арсенала» в «Эвертон». Финансовые условия сделки не разглашаются.
Обновлено в 16:29
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на вторую половину августа

Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина "РГ", холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и первых числах августа, принес холода и непрекращающиеся дожди, ушел на крайний северо-восток европейской территории, на Урал.
Обновлено в 11:46
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Политика

В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Политика

МИД: США сорвали переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией

Безрассудная политика Вашингтона стала причиной срыва переговоров между правительством Венесуэлы и оппозиционными силами.
Обновлено в 14:14
Кино

Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»

Обновлено в 15:28
Баскетбол

Сборная России обыграла Венесуэлу на международном турнире

Сборная России обыграла Венесуэлу в матче международного турнира, который проходит в Италии.
Обновлено в 13:51
Космос

Петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд

Обновлено вчера в 14:35
Политика

В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии

В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
Здоровье

Очаг африканской чумы локализован в Дальнеконстантиновском районе

Как пояснили в комитете, диагноз "африканская чума свиней" был поставлен при проведении лабораторных исследований патологического материала от шести павших свиней на территории личного подсобного хозяйства в деревне Белой Дальнеконстантиновского района.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям

Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Политика

Британия намерена упростить визовый режим для ученых

Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для ученых со всего мира, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Ален Делон проходит лечение в Швейцарии после инсульта

Французский актёр Ален Делон, перенёсший несколько недель назад инсульт, в настоящий момент проходит лечение в одной из клиник Швейцарии.
Обновлено в 15:35
Политика

В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму

Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено в 11:30
ЖКХ

Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы

В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Экономика

Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ

Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
Обновлено в 09:51
Здоровье

Число больных раком детей в России достигло исторического максимума

Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
Обновлено в 12:45
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