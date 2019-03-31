Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»Газета.Ru 09:00

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сердар Азмун, также отличился Ярослав Ракицкий.
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