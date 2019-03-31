Футбол
«Зенит» победил «Оренбург» благодаря голу защитника РакицкогоРосбалт 09:13
|33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
|40′
Сердар Азмун
|48′
|66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
|74′
|74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
|75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
|77′
Ярослав Ракицкий
|81′
|84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
|87′
Сердар Азмун
|88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
|89′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
20
Мак
27
Оздоев
25
Барриос
16
Нобоа
7
Азмун
2 ×
29
Заболотный
91
Фролов
12
Малых
58
Ойеволе
60
Козлов
6
Бегич
13
Терехов
9
Козлов
8
Мишкич
29
Афонин
11
Чуканов
88
Галаджан
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Победный мяч забил защитник Ярослав Ракицкий, исполнивший штрафной удар в стиле Лионеля Месси. Окончательный счет в матче на 88-й минуте установил все тот же Азмун, оформивший дубль. После 21 тура у «Зенита» 44 очка, клуб занимает первое место в турнирной таблице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Экономика
В России изменятся правила начисления зарплат
Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.
Обновлено вчера в 11:31
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Политика
Зеленский проголосовал на выборах
Обновлено в 04:31
Происшествия
Двух детенышей нерп нашли у порта Бронка и в Лебяжье
Светлого тюлененка нашли у порта "Бронка", а второго - у поселка Лебяжье Ломоносовского района. Сейчас животные отсыпаются в карантине.
Обновлено в 08:13
Происшествия
На востоке Чечни сгорела мечеть
В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.
Обновлено в 12:06
Политика
В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг
Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Общество
Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром
К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
Обновлено в 10:16
Здоровье
С 1 апреля в Ставрополе стартует иммунизация против кори
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, прививочная кампания против кори пройдет с 1 апреля по 1 октября этого года.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Челси» вырвал победу у «Кардиффа» в матче чемпионата Англии
Обновлено в 11:11
Политика
Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.
Обновлено в 09:49
Здоровье
Ученые назвали возраст, в котором наступает старость
Обновлено вчера в 07:38
Политика
Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах
Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика
На Украине бюллетени для выборов хранили в кастрюле в холодильнике
Выяснилось, что на одном из участков в Никопольском районе Днепропетровской области бюллетени хранили в кастрюле, спрятанной в холодильник.
Обновлено в 09:50
Футбол
Ракицкий: кайфую от болельщиков «Зенита»
Обновлено в 10:42
Политика
Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины
Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.
Обновлено в 09:39
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Apple покинул главный инженер отдела разработки процессоров
Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.
Обновлено вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина предстала перед поклонниками в образе русской императрицы
Поклонники Надежды Бабкиной пришли в восторг от ее необычного образа и поспешили сделать ей множество комплиментов.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Бывшая жена Резо Гигинеишвили подружилась с Надеждой Оболенцевой
Анастасия Кочеткова, экс-супруга Резо Гигинеишвили, познакомилась с нынешний возлюбленной режиссера — Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами
На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Футбол
«Шальке» переиграл «Ганновер» в матче чемпионата Германии
Гельзенкирхенский "Шальке" обыграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:41
Происшествия
25-летняя волгоградка погибла на Бали
В середине марта 25-летняя Ольга Трушик отправилась в долгожданное путешествие на Бали.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 09:21
Политика
Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
Обновлено в 11:26
Футбол
Вадим Евсеев: «ЦСКА должен был выигрывать»
ЦСКА по идее должен был выигрывать, но этим футбол и хорош, - сказал Евсеев в эфире "Матч премьер".
Обновлено в 11:36
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10