Футбол

«Зенит» победил «Оренбург» благодаря голу защитника РакицкогоРосбалт 09:13

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Победный мяч забил защитник Ярослав Ракицкий, исполнивший штрафной удар в стиле Лионеля Месси. Окончательный счет в матче на 88-й минуте установил все тот же Азмун, оформивший дубль. После 21 тура у «Зенита» 44 очка, клуб занимает первое место в турнирной таблице.
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