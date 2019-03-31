«Зенит» победил «Оренбург» благодаря голу защитника РакицкогоРосбалт 09:13

Победный мяч забил защитник Ярослав Ракицкий, исполнивший штрафной удар в стиле Лионеля Месси. Окончательный счет в матче на 88-й минуте установил все тот же Азмун, оформивший дубль. После 21 тура у «Зенита» 44 очка, клуб занимает первое место в турнирной таблице.

Экономика В России изменятся правила начисления зарплат Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.

Происшествия Двух детенышей нерп нашли у порта Бронка и в Лебяжье Светлого тюлененка нашли у порта "Бронка", а второго - у поселка Лебяжье Ломоносовского района. Сейчас животные отсыпаются в карантине.

Происшествия На востоке Чечни сгорела мечеть В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.

Политика В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.

Общество Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.

Здоровье С 1 апреля в Ставрополе стартует иммунизация против кори Как сообщили в пресс-службе городской администрации, прививочная кампания против кори пройдет с 1 апреля по 1 октября этого года.

Политика Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.

Политика Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Политика На Украине бюллетени для выборов хранили в кастрюле в холодильнике Выяснилось, что на одном из участков в Никопольском районе Днепропетровской области бюллетени хранили в кастрюле, спрятанной в холодильник.

Политика Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Гаджеты Apple покинул главный инженер отдела разработки процессоров Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина предстала перед поклонниками в образе русской императрицы Поклонники Надежды Бабкиной пришли в восторг от ее необычного образа и поспешили сделать ей множество комплиментов.

Политика Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.

Происшествия 25-летняя волгоградка погибла на Бали В середине марта 25-летняя Ольга Трушик отправилась в долгожданное путешествие на Бали.

Происшествия Елизавета II перестанет водить автомобиль Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.

Политика Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.

Футбол Вадим Евсеев: «ЦСКА должен был выигрывать» ЦСКА по идее должен был выигрывать, но этим футбол и хорош, - сказал Евсеев в эфире "Матч премьер".