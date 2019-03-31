Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»Газета.Ru 09:00

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сердар Азмун, также отличился Ярослав Ракицкий.

Происшествия Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва Сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство.

Армия и оружие «Летающий кошмар»: американские СМИ оценили новый российский дрон Американский эксперт Кайл Мизоками на портале Foxtrot Alpha оценил новый российский дрон, предназначенный для перехвата беспилотников.

Политика Пореченков ответил на оскорбления Зеленского Российский актер Михаил Пореченков, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, считает, что у того пропало чувство юмора.

Здоровье С 1 апреля в Ставрополе стартует иммунизация против кори Как сообщили в пресс-службе городской администрации, прививочная кампания против кори пройдет с 1 апреля по 1 октября этого года.

Политика США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Политика Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске Украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок на выборах президента Украины, который открыт в посольстве, журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.

Политика Новое отключение света произошло в Венесуэле Очередное отключение света произошло вечером 30 марта в Каракасе — столице Венесуэлы.

Политика Явка на выборы президента Украины превысила 45% Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.

Общество В Казани затопило улицу Дементьева В Авиастроительном районе Казани затопило улицу Дементьева.

Общество Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.

Культура Мединский: в Театре Волкова выступают за объединение с Александринкой В среду Мединский сообщил, что ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр по инициативе худруков обоих учреждений намерены объединиться в единый театральный комплекс - Первый национальный театр.

Политика Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра» "Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России. Ельцин-Центр был открыт в 2015 году.

Происшествия Елизавета II перестанет водить автомобиль Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.

Политика В Австралии проголосовали на выборах президента Украины Ранее стало известно, что пограничники Крыма перешли на усиленный режим работы, эти меры приняты для обеспечения безопасности на границе с Украиной в связи с возможными провокациями, связанным с проходящими сегодня, 31 марта украинскими президентскими выборами.

Здоровье Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.

Здоровье Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.

Политика Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.