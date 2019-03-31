Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»Газета.Ru 09:00

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сердар Азмун, также отличился Ярослав Ракицкий.

Политика США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.

Политика Бойко оценил первые результаты выборов на Украине Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал первые экзитполы по результатам украинских выборов президента.

Происшествия Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве В ночь на воскресенье, 31 марта, на Третьем транспортном кольце, неподалеку от делового центра "Москва-Сити" водитель такси сбил сотрудника полиции.

Политика Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

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Экономика «Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 года Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.

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Футбол Ракицкий забил дебютный гол за «Зенит» в матче с «Оренбургом» Украинец забил прямым ударом со штрафного на 82-й минуте матча 21-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Происшествия Жильцы 500 московских квартир остались без света Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.