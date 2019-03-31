Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»Газета.Ru 09:00

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сердар Азмун, также отличился Ярослав Ракицкий.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Первый гол Ракицкого в РПЛ принес «Зениту» домашнюю победу над «Оренбургом»

Матч ТВ08:58

Дубль Азмуна помог «Зениту» одержать волевую победу над «Оренбургом»

Советский спорт08:53

Сутормин получил травму икроножной мышцы в матче с «Зенитом»

РИА Новости09:31

Эффектный гол Ракицкого со штрафного — в видеообзоре матча «Зенит» — «Оренбург»

Чемпионат13:18

«Зенит» вырвал волевую победу над «Оренбургом»

Петербургский дневник09:09

«Зенит» — «Оренбург» — 3:1. Дубль Азмуна и первый гол Ракицкого. Видеообзор матча

Sport24.ru10:04

Дебютный гол Ракицкого принес «Зениту» волевую победу над «Оренбургом»

Спорт-Экспресс08:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Обновлено в 09:48
Политика

Пореченков ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено в 13:15
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на Аляске

Суд Аляски признал незаконным указ президента США о нефтедобыче в этом штате.
Обновлено в 10:36
Политика

Порошенко выбывает из президентской гонки, — штаб Тимошенко

В штабе лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко утверждают, что во второй тур президентских выборов вместе с Владимиром Зеленским должна выйти именно она, а не действующий президент Порошенко.
Обновлено в 13:29
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Эксперты США заявили об укреплении доминирующих позиций России в Арктике

Обновлено в 10:09
Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Обновлено в 08:33
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

Обновлено в 06:58
Политика

Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии

Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова.
Обновлено в 01:55
Политика

Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве

Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Происшествия

На Бали погибла российская туристка

На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Технологии

Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Информация о минировании вокзала и двух ТЦ в Минске не подтвердилась

Информация о минировании железнодорожного вокзала и двух торговых центров в Минске не подтвердилась, все три объекта возобновили работу, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
Обновлено в 09:35
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика

На Украине завершилось голосование на выборах президента страны

Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит сгоревшую в Чечне мечеть

Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит мечеть, сгоревшую в воскресенье в чеченском Гудермесе.
Обновлено в 12:12
Общество

Какому знаку зодиака стоит завести бульдога, а какому — чихуа-хуа

Телец (20 апреля — 20 мая): заведите французскую болонку Порода болоньез идеально подходит для тельцов.
Обновлено в 08:00
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Происшествия

В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Космос

Астрономы разглядели цвет малых спутников Сатурна

Голубой цвет — обычный водный лёд, из которого состоит самое широкое кольцо Сатурна, питаемое выбросами крупной луны Энцелада.
Обновлено 29 марта в 06:13
Космос

В Индии зрителей допустят на запуски космических ракет

Допуск зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе 28 марта анонсировала индийская организация космических исследований (ISRO).
Обновлено вчера в 02:09
Экономика

Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Политика

Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.
Обновлено в 09:44
Политика

Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16
Политика

Эмир Катара неожиданно покинул саммит ЛАГ

Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Т-90С сравнили с зарубежными танками

Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Махачкале задержан экс-начальник МВД Махачкалы

Издание «Черновик» уточняет, что его задержание – результат внтуриаппаратной борьбы в республиканском управлении МВД, сообщив о конфликтах Ашикова с начальником управления миграционной службы Магомедом Магомедовым, начальником Центра по противодействию экстремизму Магомедом Сайпулаевым и другими высокопоставленными силовиками.
Обновлено в 09:55
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Политика

США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине

Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.
Обновлено в 13:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное