Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»Газета.Ru 09:00
|33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
|40′
Сердар Азмун
|48′
|66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
|74′
|74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
|75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
|77′
Ярослав Ракицкий
|81′
|84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
|87′
Сердар Азмун
|88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
|89′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
20
Мак
27
Оздоев
25
Барриос
16
Нобоа
7
Азмун
2 ×
29
Заболотный
91
Фролов
12
Малых
58
Ойеволе
60
Козлов
6
Бегич
13
Терехов
9
Козлов
8
Мишкич
29
Афонин
11
Чуканов
88
Галаджан
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сердар Азмун, также отличился Ярослав Ракицкий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Обновлено в 09:48
Политика
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 13:15
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на Аляске
Суд Аляски признал незаконным указ президента США о нефтедобыче в этом штате.
Обновлено в 10:36
Политика
Порошенко выбывает из президентской гонки, — штаб Тимошенко
В штабе лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко утверждают, что во второй тур президентских выборов вместе с Владимиром Зеленским должна выйти именно она, а не действующий президент Порошенко.
Обновлено в 13:29
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Эксперты США заявили об укреплении доминирующих позиций России в Арктике
Обновлено в 10:09
Политика
Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии
Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова.
Обновлено в 01:55
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Происшествия
На Бали погибла российская туристка
На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Технологии
Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов
Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Информация о минировании вокзала и двух ТЦ в Минске не подтвердилась
Информация о минировании железнодорожного вокзала и двух торговых центров в Минске не подтвердилась, все три объекта возобновили работу, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
Обновлено в 09:35
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика
На Украине завершилось голосование на выборах президента страны
Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит сгоревшую в Чечне мечеть
Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит мечеть, сгоревшую в воскресенье в чеченском Гудермесе.
Обновлено в 12:12
Общество
Какому знаку зодиака стоит завести бульдога, а какому — чихуа-хуа
Телец (20 апреля — 20 мая): заведите французскую болонку Порода болоньез идеально подходит для тельцов.
Обновлено в 08:00
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих
Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Космос
Астрономы разглядели цвет малых спутников Сатурна
Голубой цвет — обычный водный лёд, из которого состоит самое широкое кольцо Сатурна, питаемое выбросами крупной луны Энцелада.
Обновлено 29 марта в 06:13
Космос
В Индии зрителей допустят на запуски космических ракет
Допуск зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе 28 марта анонсировала индийская организация космических исследований (ISRO).
Обновлено вчера в 02:09
Экономика
Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Политика
Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.
Обновлено в 09:44
Политика
Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16
Политика
Эмир Катара неожиданно покинул саммит ЛАГ
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Т-90С сравнили с зарубежными танками
Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Махачкале задержан экс-начальник МВД Махачкалы
Издание «Черновик» уточняет, что его задержание – результат внтуриаппаратной борьбы в республиканском управлении МВД, сообщив о конфликтах Ашикова с начальником управления миграционной службы Магомедом Магомедовым, начальником Центра по противодействию экстремизму Магомедом Сайпулаевым и другими высокопоставленными силовиками.
Обновлено в 09:55
Политика
США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине
Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.
Обновлено в 13:02