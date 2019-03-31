Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победуСанкт-Петербургские ведомости 04:00

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Дзюба протащил мяч по центру и заработал опасный штрафной, который великолепным ударом в самую девятку превратил в гол Ярослав Ракицкий, впервые отличившись в составе «Зенита».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Азмун признан лучшим игроком «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Sportbox.RU06:12

Выбор Ракицкого. Гол украинского защитника принес победу «Зениту»

Советский спортвчера в 09:30

Азмун признан лучшим игроком «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Матч ТВ06:12

Ни слова про «договорняк». Три вывода по матчу «Зенит» – «Оренбург»

Спорт день за днем05:07

Гершкович: «„Зенит“ пока еще барахтается, у него много конкурентов»

Soccer.ru01:49

Иранский нападающий Сердар Азмун забил 7 голов за 8 матчей в «Зените»

Чемпионат06:30

Дебютный гол Ракицкого принес «Зениту» волевую победу над «Оренбургом»

Спорт-Экспрессвчера в 08:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Политика

Бывший глава ВЭБа стал гендиректором «Росгеологии»

Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков назначен генеральным директором "Росгеологии", в понедельник он был представлен работникам ведомства, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:33
Энергетика

Moody’s назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство запросило у Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») проведение дополнительной экологической экспертизы.
Обновлено в 07:58
Общество

У берегов Сардинии обнаружили мертвого кашалота с 22 кг пластика в желудке

Восьмиметровый мертвый кашалот обнаружен в прибрежных водах острова Сардиния, неподалеку от города-курорта Порто-Черво.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие

В России провели необычный летный эксперимент с истребителем Су-30

Как отмечается, в ходе мероприятия эксперты провели замеры уровня звукового удара от работы авиационных двигателей Су-30 внутри и снаружи сооружений, расположенных рядом с измерительным пунктом.
Обновлено в 07:50
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Политика

МИД РФ не исключает предвыборных провокаций Киева в Донбассе

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин допускает, что в предвыборных целях украинская сторона может попытаться организовать очередные вооруженные провокации на юго-востоке страны.
Обновлено в 09:49
Политика

Процент поддержки Зеленского перестал расти после обработки 80% протоколов

Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набирает 30,41% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Обвинение запросило для Хисамова 18 лет колонии за участие в ИГ

В Северо-Кавказском окружном военном суде (Ростов-на-Дону) в прениях сторон по делу капитана запаса Дениса Хисамова гособвинитель просил назначить подсудимому 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Обновлено в 09:01
Политика

Наташа Королева поздравила Зеленского словами «все Вовы талантливы»

Российская певица Наташа Королева поздравила шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского с выходом во второй тур выборов украинского президента, увидев связь результата с его именем.
Обновлено в 09:30
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Найдены тела всех погибших в авиакатастрофе с совладельцем S7

Предположительно на борту частного бизнес-джет Epic-LT находились акционер S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.
Обновлено в 09:33
Общество

Ярмарки выходного дня начнут работать 5 апреля

Обновлено в 05:20
Политика

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки

У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Политика

Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

Два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады и военно-морских сил Испании - прибыли в порт Одессы.
Обновлено в 04:29
Спорт

Решение по делу Васильевой будет вынесено в конце апреля

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал сроки, когда будет вынесено решение по допинговому делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой.
Обновлено в 08:05
Политика

«Придется стрелять». Сторонники Порошенко призывают к революции

Обновлено в 05:44
Спорт

Ученицу Тутберидзе выгоняли из фигурного катания из-за полноты

Обновлено в 09:47
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Футбол

Папа Римский Франциск призвал не сравнивать Месси с богом

Обновлено в 06:07
Общество

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Авто

В России в продажу поступил новый Nissan Qashqai

Российские дилеры марки объявили старт продаж обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе японского бренда в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе

В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:14
Экономика

На соки с сахаром могут поднять НДС

Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Политика

Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова

Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете.
Обновлено в 10:03
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

В Адмиралтействе проведено совещание по вопросам серийного строительства неатомных подводных лодок

Обновлено в 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное