Футбол

Дубль Азара принес победу «Челси» в матче с «Уотфордом»
Советский спорт
вчера в 16:28

Уотфорд — Челси
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Викаридж Роуд»
Кристиан Кабаселе
Адриан Мариаппа
16′
43′
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
45′+1′
Эден Азар
Роберто Перейра
45′+3′
Бен Фостер
58′
58′
Эден Азар
Кен Сема
Домигош Кина
67′
80′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Жерар Деулофеу
Айзек Саксесс
82′
85′
Каллум Хадсон-Одои
Эмерсон Палмьери
В матче 19-го тура английской премьер-лиги Челси на выезде обыграл Уотфорд со счетом 2:1. Счет в матче на заключительной минуте первого тайма открыл полузащитник гостевой команды Эден Азар, спустя две минуты хавбек хозяев поля Роберто Перейра восстановил равенство в счете.
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