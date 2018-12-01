Футбол
В матче 14-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Уэску». Встреча состоялась на стадионе «Балаидос» в испанском городе Виго и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Автором дубля стал нападающий «Сельты» Яго Аспас, забивший на 38-й и 77-й минутах матча.
Чемпионат08:50
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