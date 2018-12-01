Футбол

Дубль Аспаса принёс «Сельте» победу в матче с «Уэской»
Чемпионат
08:50

В матче 14-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Уэску». Встреча состоялась на стадионе «Балаидос» в испанском городе Виго и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Автором дубля стал нападающий «Сельты» Яго Аспас, забивший на 38-й и 77-й минутах матча.
Чемпионат08:50

Подробнее о событии

Два гола Аспаса принесли «Сельте» победу над «Уэской» в чемпионате Испании

РИА Новости08:56

«Сельта» обыграла «Уэску» благодаря дублю Аспаса

Спорт-Экспресс08:55

Дубль Аспаса принес «Сельте» победу над «Уэской» и вывел форварда в лидеры бомбардирской гонки

Sport24.ru08:52

Дубль Аспаса принес «Сельте» победу над «Уэской»

Советский спорт08:52

«Сельта» переиграла «Уэску» благодаря дублю Аспаса

Матч ТВ08:50

«Сельта» переиграла «Уэску» благодаря дублю Аспаса

Sportbox.RU08:50

Дубль Аспаса принёс «Сельте» победу в матче с «Уэской»

Чемпионат08:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 12:52, Ашберн
Футбол

Красноярский «Енисей» сыграл вничью с «Ахматом»

Обновлено в 12:21
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» в матче АПЛ

Обновлено в 12:45
Футбол

«Леганес» обыграл «Вальядолид» в матче чемпионата Испании

Обновлено в 12:40
Футбол

Владимир Федотов – об отмене матча с «Крыльями»: «Игра не стоит свеч»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов положительно оценил отмену матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Обновлено в 10:14
Футбол

Фанаты «Уотфорда» вывесили баннер в память о владельце «Лестера»

Фанаты «Уотфорда» во время матча 14-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (0:2) почтили память владельца оппонентов.
Обновлено в 12:37
Футбол

Аршавин вошел в список 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана

Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин включен в список 22 лучших игроков чемпионата Казахстана-2018, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).
Обновлено в 11:52
Футбол

Владелец «Палермо» продал клуб за 10 евро

Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини продал клуб за символическую цену в 10 евро компании из Нидерландов.
Обновлено в 12:30
Футбол

СПАЛ и «Эмполи» завершили матч Серии А результативной ничьей

В матче 14-го тура чемпионата Италии СПАЛ сыграл вничью с "Эмполи" со счётом 2:2. Встреча состоялась в Ферраре на стадионе "Паоло Мацца".
Обновлено в 11:13
Футбол

Волейбольный «Зенит» обыграл «Белогорье» в матче Суперлиги

Игра проходила на домашней площадке петербуржцев в рамках шестого тура Суперлиги чемпионата России и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Обновлено в 12:39
Футбол

«Краснодар» забил пять мячей в ворота «Урала» в молодежном первенстве

В Краснодаре завершился матч 16-го тура российского молодежного первенства. «Краснодар» принимал на своем поле сверстников из «Урала».
Обновлено в 09:48
Футбол

Маурисио Почеттино: «При Эмери в „Арсенале“ все поменялось»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча против «Арсенала» Унаи Эмери.
Обновлено в 10:48
Футбол

Заседание исполкома РФС перенесено с 6 на 19 декабря

Ближайшее заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 19 декабря 2018 года, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.
Обновлено в 07:33
Футбол

«Анжи» и «Уфа» назвали стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Уфы» на матч 16-го тура российской Премьер-лиги, который состоится сегодня на стадионе «Анжи Арена».
Обновлено в 10:49
Футбол

ЦСКА отправил Эрнандеса восстанавливаться после травмы в Англию

Московский ЦСКА отправил уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса восстанавливаться после травмы приводящих мышц бедра в Англию.
Обновлено в 11:17
Футбол

«Милан» хочет подписать Фабрегаса и Кристенсена

Обновлено в 11:51
ещё по теме
Яго Аспас
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Сельта» и национальной сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сельта
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Виго в провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия. Основан 23 августа 1923 года путём объединения двух клубов - «Спортинг» и «Фортуна». Название связано с тем, что кельты в своё время оставили свой след в Галисии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное