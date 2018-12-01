Футбол

Дубль Аспаса принес «Сельте» победу над «Уэской»
Советский спорт
08:52

В составе команды из Виго дублем отметился Яго Аспас (38-я и 77-я минуты). После этой победы Сельта набрала 17 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице примеры. Уэска, имея в активе семь баллов, занимает 20-е место.
Советский спорт08:52

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Два гола Аспаса принесли «Сельте» победу над «Уэской» в чемпионате Испании

РИА Новости08:56

«Сельта» обыграла «Уэску» благодаря дублю Аспаса

Спорт-Экспресс08:55

Дубль Аспаса принес «Сельте» победу над «Уэской» и вывел форварда в лидеры бомбардирской гонки

Sport24.ru08:52

Дубль Аспаса принес «Сельте» победу над «Уэской»

Советский спорт08:52

«Сельта» переиграла «Уэску» благодаря дублю Аспаса

Матч ТВ08:50

«Сельта» переиграла «Уэску» благодаря дублю Аспаса

Sportbox.RU08:50

Дубль Аспаса принёс «Сельте» победу в матче с «Уэской»

Чемпионат08:50
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Яго Аспас
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Сельта» и национальной сборной Испании.
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Сельта
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Виго в провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия. Основан 23 августа 1923 года путём объединения двух клубов - «Спортинг» и «Фортуна». Название связано с тем, что кельты в своё время оставили свой след в Галисии.
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