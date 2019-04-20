Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»Российская газета 16:02

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
"Зениту", казалось, удастся довести матч до победы, тем самым, практически обеспечить себе "золото". Но изумительный удар Перейры в уже добавленное время с 23-х метров почти спасает "Краснодар" - 2:2.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Газета.Ru20:35

Матч «Краснодар» - «Зенит» номинирован на звание лучшего в РПЛ за всю историю

Спорт-Экспресс18:46

«Зенит» напомнил цитату Семака после дубля Дзюбы в матче с «Краснодаром»

Чемпионат17:52

«И вот сейчас я закончу все». Как Черданцев и Шнякин жгли, комментируя «Краснодар» — «Зенит»

Матч ТВ18:29

Жаль, Мамаеву и Кокорину выключили телевизор! «Зенит» и «Краснодар» сыграли лучший матч российского сезона (видео)

Советский спорт16:23

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Кубань 2416:00

Дзюба забил 50-й гол за «Зенит» и 100-й – в РПЛ

Sports.ru22:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Шоу-бизнес

Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

Обновлено в 18:48
Политика

Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей

"Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.
Обновлено в 21:26
Транспорт

Минтранс предложил поделить водителей на профессионалов и любителей

Сотрудники Министерства транспорта РФ предложили разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено вчера в 08:46
Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Политика

Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка

"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 17:44
Политика

Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов

Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес

Алена Рапунцель крестила сына

Два месяца назад Алена Рапунцель впервые стала мамой.
Обновлено в 17:30
Наука

Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью

Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Обновлено 18 апреля в 21:42
Хоккей

«Сент-Луис» и «Виннипег» начали шестой матч в плей-офф Кубка Стэнли

Игра проходит в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. На данный момент «Сент-Луис» выигрывает в серии со счётом 3-2.
Обновлено в 19:00
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Авто

На дорогах замечен новый BMW 4-Series с открытым верхом

Фотошпионы поймали новый BMW 4-Series Cabrio на трассе.
Обновлено вчера в 09:28
Космос

Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»

В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено в 22:38
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Наука

Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости

Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Протестная акция во Франции собрала 28 тыс. человек

По данным властей, в ходе 23-й по счету акции «желтых жилетов» 20 апреля были задержаны около 250 человек, из них 182 помещены под арест.
Обновлено в 21:56
Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Обновлено в 20:34
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Политика

В Австрии оценили потери от антироссийских санкций

Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено в 19:50
Хоккей

Как выглядели звезды российского хоккея в детстве

Обновлено вчера в 17:18
Политика

Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено в 17:08
Футбол

Роналду стал первым футболистом, выигравшим чемпионаты трех стран

Обновлено в 19:42
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Обновлено в 14:15
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено в 22:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное