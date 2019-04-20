Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»Российская газета вчера в 16:02

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
"Зениту", казалось, удастся довести матч до победы, тем самым, практически обеспечить себе "золото". Но изумительный удар Перейры в уже добавленное время с 23-х метров почти спасает "Краснодар" - 2:2.
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