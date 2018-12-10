Футбол
Дубль «Арсенала» крупно проиграл молодежке «Ахмата»
Дубль «Арсенала» крупно проиграл молодежке «Ахмата»Московский Комсомолец07:57
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
С разгромным счетом завершился матч «Ахмат»-«Арсенал» в рамках 17-го тура молодежного первенства – 3:0. Таким образом, тульский «Арсенал» зафиксировался на 5 строчке турнирной таблицы с 29 очками.
Московский Комсомолец07:57
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