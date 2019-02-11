Футбол
Дубль Антона Миранчука помог «Локомотиву» обыграть «Хаугесунд»Матч ТВ 12:23
«Хаугесунд» смог ответить «Локомотиву» только одним голом Кристиана Гриндхейма. В итоге Антон Миранчук сделал дубль, оформив окончательный счет в матче с передачи брата Алексея. Следующий матч команда Юрия Семина проведет 13 февраля также против команды из Норвегии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 21:12, Ашберн
Общество
У Coca-Cola появится новый вкус
Обновлено в 16:46
Кино
«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм
Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено в 16:37
Космос
Российский спутник засек необъяснимые физические явления
Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что ультрафиолетовый телескоп на российском спутнике "Ломоносов" зафиксировал в земной атмосфере мощные световые "взрывы", природа которых неизвестна науке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:25
Общество
Тигра Амура передадут в собственность Приморья
Власти Хабаровского края передадут тигра Амура, известного дружбой с козлом Тимуром, администрации Приморья.
Обновлено в 20:47
Общество
В Испании за рисунок на песке туристы могут попасть в тюрьму
На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке или любое изображение, выложенное из камней на побережье.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Спецборт МЧС доставил 27 российских детей из Багдада в Москву
Спецборт МЧС Российской Федерации с 27 спасенными из Ирака детьми (возраст от 4 до 13 лет) приземлился в аэропорту Раменское 10 февраля.
Обновлено в 15:28
Общество
В российские города могут вернуть ларьки и палатки
Возвращение торговых палаток и ларьков на улицы российских городов допустил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Обновлено в 18:54
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»
Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Политика
Фото лысого Трампа без загара выложили в сеть
Пользователь Twitter под ником Stone Cold представил президента США Дональда Трампа в «естественном» виде: без загара и пересаженных волос.
Обновлено в 17:25
Транспорт
В Москве пройдут испытания беспилотного трамвая
Обновлено в 21:04
Происшествия
Упавший в Венесуэле метеорит сняли на видео
Падение светящегося небесного объекта сняли на видео жители Венесуэлы. Запись доступна для просмотра на сайте YouTube.
Обновлено в 17:25
Экономика
Банки предложили рецепт от зарплатного рабства
В течение года будет полностью подготовлен законопроект о решении проблемы так называемого зарплатного рабства.
Обновлено в 18:23
Общество
В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле
В субботу власти Архангельской области приняли решение ввести на территории архипелага Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывало большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.
Обновлено в 09:07
Общество
Семь российских регионов отключают от аналогового вещания
С 11 февраля аналоговый сигнал отключают в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне.
Обновлено в 19:54
Происшествия
Шимпанзе сбежал из зоопарка Белфаста с помощью палки
Шимпанзе сбежал из своего вольера в зоопарке Белфаста, использовав сломанные ветки деревьев, сообщает The Guardian.
Обновлено в 09:29
Здоровье
Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов
Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Обновлено в 08:14
Общество
В России могут появиться профессиональные семьи
В России могут появиться профессиональные приемные семьи для воспитания ребят, для которых нет кандидатов-усыновителей.
Обновлено в 16:05
Музыка
В США состоится вручение премии «Грэмми»
Трансляция мероприятия пройдет на официальном сайте премии в 14 часов по местному времени.
Обновлено в 03:52
Общество
Названы российские регионы с самым доступным бензином
Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Экономика
Российские авиакомпании захотели лишить привилегий
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Редько сообщил, что ведомство высказалось за выравнивание тарифов на обслуживание для отечественных и зарубежных авиакомпаний в аэропортах на территории России.
Обновлено в 18:27
Гаджеты
Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры 2019", передает РИА "Новости" Перед началом учений Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Министр обороны Британии предупредит РФ о «высокой цене за провокации»
Великобритания должна быть готова после Brexit применить жесткую силу для поддержания интересов, а Россия должна «дорого заплатить за свои провокации», говорится в заявлении министра обороны королевства Гэвина Уильямсона, которое будет озвучено 11 февраля.
Обновлено в 20:49
Политика
Земан счел свою встречу с Трампом маловероятной
Президент Чехии Милош Земан заявил, что шансы на то, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом состоится, крайне малы, несмотря на то, что президент США сам пригласил его посетить Белый дом.
Обновлено в 19:16
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Девушку из России убили, расчленили и спрятали в морозилку в Испании
Полиция предполагает, что Морено убил девушку в этой же квартире примерно полтора года назад, расчленил тело и спрятал в морозильную камеру.
Обновлено в 06:04