Футбол

Фрайбург — Бавария 1:1ProstoProSport вчера в 12:23

Фрайбург — Бавария
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Шварцвальд-Штадион»
Лукас Хёлер
3′
5′
Матс Хуммельс
22′
Роберт Левандовски
Кристиан Гюнтер
26′
Амир Абраши
43′
55′
Томас Мюллер
Серж Гнабри
Доминик Хайнц
63′
Майк Франтц
Лука Вальдшмидт
70′
73′
Жером Боатенг
Никлас Зюле
73′
Кингсли Коман
Франк Рибери
Лукас Хёлер
Мануэль Гульде
79′
Винченцо Грифо
Джером Гондорф
90′
Встреча, прошедшая в субботу во Фрайбурге на «Шварцвальд-Штадионе», завершилась со счетом 1:1. У хозяев на третьей минуте отличился Лукас Хелер, а у гостей – Роберт Левандовски. У «Баварии» прервалась серия из шести побед подряд. У мюнхенского клуба стало 61 очко.
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