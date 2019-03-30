Футбол
Фрайбург — Бавария 1:1ProstoProSport вчера в 12:23
Лукас Хёлер
|3′
|5′
Матс Хуммельс
|22′
Роберт Левандовски
Кристиан Гюнтер
|26′
Амир Абраши
|43′
|55′
Томас Мюллер
Серж Гнабри
Доминик Хайнц
|63′
Майк Франтц
Лука Вальдшмидт
|70′
|73′
Жером Боатенг
Никлас Зюле
|73′
Кингсли Коман
Франк Рибери
Лукас Хёлер
Мануэль Гульде
|79′
Винченцо Грифо
Джером Гондорф
|90′
|29%
|Владение мячом
|71%
|76%
|Процент точных передач
|90%
|7
|Удары в сторону ворот
|11
|5
|Удары в створ ворот
|9
|8
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|1
|1
|Угловые
|7
|13
|Отборы
|6
|9
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Фрайбург
Расстановка 4‑4‑2
1
Шволов
15
Штенцель
31
Шлоттербек
23
Хайнц
30
Гюнтер
11
Вальдшмидт
6
Абраши
27
Хефлер
20
Гондорф
19
Хаберер
5
Гульде
26
Ульрайх
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
13
Рафинья
11
Родригес
6
Алькантара
18
Горетцка
22
Гнабри
9
Левандовски
7
Рибери
Бавария
Расстановка 4‑3‑3
Встреча, прошедшая в субботу во Фрайбурге на «Шварцвальд-Штадионе», завершилась со счетом 1:1. У хозяев на третьей минуте отличился Лукас Хелер, а у гостей – Роберт Левандовски. У «Баварии» прервалась серия из шести побед подряд. У мюнхенского клуба стало 61 очко.
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