Дубль Алькасера на 90-й минуте вывел «Боруссию» на первое местоЕвро-футбол.ру 12:29

В чемпионате Германии подошли к концу матчи 27-го тура. "Боруссия" Дортмунд снова была близка к потере очков, но на 90-й минуте забила всё же в ворота "Вольфсбурга" два мяча подряд, добыла победу со счётом 2:0 и первое место в таблице.

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Дубль Алькасера на 90-й минуте вывел «Боруссию» на первое место

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