Футбол
Дубль Алькасера на 90-й минуте вывел «Боруссию» на первое местоЕвро-футбол.ру 12:29
В чемпионате Германии подошли к концу матчи 27-го тура. "Боруссия" Дортмунд снова была близка к потере очков, но на 90-й минуте забила всё же в ворота "Вольфсбурга" два мяча подряд, добыла победу со счётом 2:0 и первое место в таблице.
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«Фортуна» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Бундеслиги 30 марта 2019 года
LiveSport.ru28 марта в 22:57
Экспресс на матчи немецкой Бундеслиги ~ Фортуна Д – Боруссия М / Боруссия Д – Вольфсбург
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