Футбол

Дубль Агуэро принёс победу «Манчестер Сити» в матче с «Борнмутом»Чемпионат 10:56

Борнмут — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
10′
Кайл Уокер
13′
Эдерсон Сантана
15′
Серхио Агуэро
Чарли Дэниэлс
Харри Уилсон
37′
43′
Рахим Стерлинг
Харри Уилсон
45′+3′
Джефферсон Лерма
56′
58′
Илкай Гюндоган
Родриго Эрнандес
64′
Серхио Агуэро
Адам Смит
Джордон Айб
68′
Каллум Уилсон
Доминик Соланке
69′
79′
Бернарду Силва
Рияд Марез
90′
Николас Отаменди
90′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
В матче 3-го тура чемпионата Англии «Борнмут» уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер. Счёт был открыт на 15-й минуте.
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