Футбол

Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Борнмут» в матче АПЛRT на русском 11:03

Борнмут — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
10′
Кайл Уокер
13′
Эдерсон Сантана
15′
Серхио Агуэро
Чарли Дэниэлс
Харри Уилсон
37′
43′
Рахим Стерлинг
Харри Уилсон
45′+3′
Джефферсон Лерма
56′
58′
Илкай Гюндоган
Родриго Эрнандес
64′
Серхио Агуэро
Адам Смит
Джордон Айб
68′
Каллум Уилсон
Доминик Соланке
69′
79′
Бернарду Силва
Рияд Марез
90′
Николас Отаменди
90′
Кайл Уокер
Жоау Канселу
«Манчестер Сити» одержал победу над «Борнмутом» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на «Виталити Стэдиум» в Борнмуте, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Победу горожанам принесли голы Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро, оформившего дубль.
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