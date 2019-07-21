Футбол
Дубль 20-летнего Нкетиа принес «Арсеналу» победу над «Фиорентиной»Спорт-Экспресс вчера в 19:59
"Арсенал" выиграл у "Фиорентины" в матче международного кубка чемпионов (3:0). Дубль оформил Эдвард Нкетиа, а также один мяч забил Джозеф Уиллок. Теперь у английской команды две победы в двух матчах турнира, а у итальянской - 1 победа и 1 поражение.
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Дубль Нкетиа принес «Арсеналу» победу над «Фиорентиной» на Международном кубке чемпионов
Sport24.ruвчера в 20:17
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:22, Вашингтон
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