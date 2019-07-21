Футбол
Дубль 20-летнего Нкетиа принес «Арсеналу» победу над «Фиорентиной»Спорт-Экспресс 19:59
"Арсенал" выиграл у "Фиорентины" в матче международного кубка чемпионов (3:0). Дубль оформил Эдвард Нкетиа, а также один мяч забил Джозеф Уиллок. Теперь у английской команды две победы в двух матчах турнира, а у итальянской - 1 победа и 1 поражение.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:47, Вашингтон
Общество
Собчак раскритиковала россиян за отношение к репутации
Обновлено в 21:50
Политика
СМИ: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Ираном
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 22:07
Наука
Невероятный прорыв, открыта новая форма Гелия
Обновлено в 15:56
Политика
Саакашвили поддержал Зеленского и снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено вчера в 23:20
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:56
Энергетика
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 01:19
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Наука
Новые VR-перчатки позволяют почувствовать виртуальную реальность
Созданная инженерами из Южнокорейского института VR-перчатка позволяет потрогать объекты в виртуальной реальности на ощупь.
Обновлено вчера в 13:39
Единоборства
Дерек Чисора нокаутировал Артура Шпильку
Обновлено в 16:21
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Футбол
Экс-тренер «Милана» рассказал об отношении к геям
Бывший главный тренер итальянского "Милана" Арриго Сакки рассказал о своем отношении к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает известный спортивный журналист Танкреди Палмери.
Обновлено в 20:48
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Кино
Новый «Терминатор» получил «взрослый» рейтинг
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Виктория Боня отказалась от ботокса
Обновлено в 18:36
Политика
Путин поблагодарил Медведчука за гуманитарную деятельность
Президент России Владимир Путин поблагодарил Виктора Медведчука, главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" за деятельность по освобождению удерживаемых лиц.
Обновлено 18 июля в 10:10
Политика
Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Единоборства
Получивший отек мозга после боя Дадашев находится в коме
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезную травму в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, находится в медикаментозной коме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:48
Армия и оружие
Россия доставила гумпомощь в Восточную Гуту
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили более двух тонн гумпомощи в населённый пункт Дарайя в Восточной Гуте, заявил представитель ЦПВС Сергей Дубровин.
Обновлено в 22:37
Происшествия
Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы
Неизвестный мужчина ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 18:26
Армия и оружие
Военные США готовят операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке
Центральное командование вооруженных сил США анонсировало международную военную программу под названием "Страж".
Обновлено в 04:34