Футбол

Дубль 20-летнего Нкетиа принес «Арсеналу» победу над «Фиорентиной»Спорт-Экспресс 19:59

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"Арсенал" выиграл у "Фиорентины" в матче международного кубка чемпионов (3:0). Дубль оформил Эдвард Нкетиа, а также один мяч забил Джозеф Уиллок. Теперь у английской команды две победы в двух матчах турнира, а у итальянской - 1 победа и 1 поражение.
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