Друзья Александра Кокорина не исключают, что он, а также Павел Мамаев могут выйти из СИЗО до Нового года. Защита, изучив результаты судмедэкспертизы, намерены потребовать немедленного освобождения футболистов.

Футбол Футбол «Хетафе» победил «Реал Сосьедад» благодаря быстрому голу Первый субботний матч 16-го тура чемпионата Испании получился малорезультативным, несмотря на бодрое начало.

Футбол Футбол Модрич: Роналду и Месси ценят награды, только когда сами получают их Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси не посещать церемонию награждения, на которой вручался «Золотой мяч» по итогам 2018 года.

Футбол Футбол Марсело не хочет уходить из состава «Реала» В текущем сезоне Марсело принял участие в восьми матчах за «Реал» и отметился двумя голами.

Футбол Футбол Клопп ответил на слова Моуриньо о значимости трофеев Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 17-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" прокомментировал слова главного тренера МЮ Жозе Моуриньо.

Футбол Футбол «Бавария» и «Атлетико» намерены включиться в борьбу за Перишича Мюнхенская «Бавария» и мадридский «Атлетико» намерены включиться в борьбу за полузащитника миланского «Интера» Ивана Перишича, сообщает Tuttosport.

Футбол Футбол Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде.

Футбол Футбол «Краснодар» отправится в отпуск до 8 января

Футбол Футбол Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал» Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".

Футбол Футбол Сколари может возглавить «Бока Хуниорс» У «Бока Хуниорс» появится новый главный тренер. Один из кандидатов – тренер «Палмейрас» Луис Фелипе Сколари.

Футбол Футбол Диего Коста останется в «Атлетико» В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» 15 матчей в разных турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал две результативные передачи.

Футбол Футбол «Барселона» пытается арендовать у «Челси» Кристенсена Кристенсену нравится вариант с переходом в «Барселону» на правах аренды, но «Челси» такое развитие событий не устраивает.

Футбол Футбол Эрнан Креспо возглавит «Банфилд» Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».

Футбол Футбол Болельщик «Спартака» Голунов подаст встречный иск к клубу