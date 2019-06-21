«Дружбу» в Белоруссии очистят до середины августаИзвестия 05:05

Полная очистка нефтяного трубопровода «Дружба» на белорусской территории ожидается в августе этого года. Об этом 21 июня сообщается на сайте белорусского предприятия «Белнефтехим».

«Дружбу» в Белоруссии очистят до середины августа

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