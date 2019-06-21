Энергетика

«Дружбу» в Белоруссии очистят до середины августаИзвестия 05:05

Полная очистка нефтяного трубопровода «Дружба» на белорусской территории ожидается в августе этого года. Об этом 21 июня сообщается на сайте белорусского предприятия «Белнефтехим».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Белорусский участок «Дружбы» планируется очистить от грязной нефти к середине августа

Коммерсантъ06:38

«Белнефтехим»: поступающая по «Дружбе» нефть соответствует стандарту

RT на русском06:20

В белорусском участке «Дружбы» осталось 630 тысяч тонн «грязной» нефти

Красная веснавчера в 12:02

Белоруссия назвала срок полной очистки «Дружбы» на территории страны

Rambler News Service04:50

Белоруссия начала очистку нефтепровода в направлении Новополоцкого НПЗ

Financial One04:48

Белоруссия назвала срок полного вытеснения в Россию грязной нефти

РБК05:30

«Белнефтехим»: 630 тысяч тонн «грязной» нефти остаётся на территории страны

News.ruвчера в 10:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:55, Вашингтон
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Артист Дмитрий Певцов в инстаграме разместил обращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:32
Футбол

Муриэль перешел в «Аталанту» из «Севильи»

Нападающий сборной Колумбии по футболу Луис Муриэль, спортивные права на которого принадлежали испанской "Севилье", стал игроком "Аталанты", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

УВЗ покажет танк, напечатанный на 3D-принтере

Корпорация Уралвагонзавод представит на военно-техническом форуме Армия-2019 танк, напечатанный на 3D-принтере.
Обновлено в 05:53
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Политика

Глава МВД Грузии заявил, что уйдет в отставку, «когда это будет нужно»

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что он уйдет в отставку тогда, когда это будет нужно.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой женился на своей беременной возлюбленной

Бывший муж 37-летней Натальи Водяновой, 50-летний британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман сегодня поделился с интернет-пользователями радостной новостью: он женился.
Обновлено в 10:31
Политика

В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России

Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
Обновлено в 11:04
Игры

В Steam появился тег LGBTQ+ для игр соответствующей тематики

Обновлено в 11:01
Происшествия

В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя

Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды

«Аэрофлот» отменяет 26 запланированных на субботу, 22 июня, внутренних и международных рейсов, которые выполняются из московского аэропорта Шереметьево или прилетают туда, в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Мать в Петербурге избила и покусала двоих детей

В Санкт-Петербурге отец привез в больницу истощенных детей, которые рассказали, что мать их била, кусала и вырывала волосы.
Обновлено в 11:43
Музыка

Внуки Андрея Макаревича не знают русского языка

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его внуки, живущие в США, не знают русского языка.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей.
Обновлено в 11:08
Футбол

Массара назначен спортивным директором «Милана»

«Милан» объявил о назначении Фредерика «Рики» Массары на пост спортивного директора клуба.
Обновлено в 11:37
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Здоровье

Роспотребнадзор предложил ввести календарь прививок для пожилых людей

Роспотребнадзор выступил с инициативой сформировать календарь прививок для представителей старшего поколения.
Обновлено в 10:27
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 11:47
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели семью госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Общество

Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах

Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Политика

Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме

Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Общество

Роскомнадзор «послал» пользователя Twitter

Роскомнадзор через свой официальный Twitter ответил журналисту из Екатеринбурга Дмитрию Колезеву, который иронично отреагировал на рекомендации ведомства по маскировке нецензурной брани в СМИ.
Обновлено в 11:33
Хоккей

Франсис Паре продолжит карьеру в минском «Динамо»

Минское «Динамо» достигло договорённости о подписании контракта с центральным нападающим Франсисом Паре, информирует официальный сайт белорусского клуба.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.
Обновлено в 00:20
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Космос

Представлены результаты долгосрочной программы по поиску инопланетян

Обновлено вчера в 12:29
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное