Энергетика

«Дружбу» в Белоруссии очистят до середины августаИзвестия 05:05

Полная очистка нефтяного трубопровода «Дружба» на белорусской территории ожидается в августе этого года. Об этом 21 июня сообщается на сайте белорусского предприятия «Белнефтехим».
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