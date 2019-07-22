Энергетика
«Дружба» работает в штатном режимеРоссийская газета вчера в 14:03
Приемо-сдаточный пункт (ПСП) станции "Унеча" нефтепровода "Дружба" - самый западный в "Транснефти", расположен вблизи границы с Белоруссией.
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Замалчиваемые факты скандального загрязнения нефтепровода «Дружба»
Промышленные ведомостивчера в 05:17
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
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На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
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Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика
Партия Зеленского после обработки 90% протоколов набрала 43% голосов
Партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство, набрав 43,11% голосов.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика
Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов
Ассоциация банков России предупреждает, что малонаселенные районы могут остаться без платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике.
Обновлено в 03:49
Политика
Путин поручил кабмину усовершенствовать маркировку информпродукции
Путин отвел срок на выполнение данного требования до 1 сентября 2019 года, назначив ответственным премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
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Кино
Актеру, сыгравшему роль Гарри Поттера, исполняется 30 лет
Сегодня главному "волшебнику" планеты исполняется 30 лет.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Технологии
Началась вторая проверка системы электронного голосования
В Москве стартовал второй этап проверки системы электронного голосования, которая будет использована на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Обновлено в 06:31
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Общество
За нарушение правил культивации наркосодержащих растений могут ввести уголовную ответственность
В России за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений для производства наркотических и психотропных средств, используемых в медицинских целях или ветеринарии, предложили привлекать к уголовной ответственности.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Финляндии разбился микроавтобус с иностранцами — сборщиками ягод
Как сообщает издание Helsingin sanomat, автобус перевозил иностранцев, которые приехали в страну для сбора ягод.
Обновлено в 05:05
Общество
Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав
В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Футбол
Гризманн выйдет в основе в дебютном матче за «Барселону»
Обновлено в 05:58
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в РФ
Росстат назвал самую распространенную зарплату в нашей стране - 23,5 тысячи рублей.
Обновлено в 03:53
Футбол
Браими продолжит карьеру в Катаре
Браими достался катарцам бесплатно, ведь его договор с "Порту" истек этим летом. Ясин выступал в Португалии с 2014 года.
Обновлено в 01:23
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Экономика
Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Толпа фотографов избила двух туристов в Крыму
Отказ платить за фото обернулся для двух туристов побоями. Поводом для массовой драки стали снимки с орлами.
Обновлено в 05:53
Политика
СБУ заподозрила всех кинопрокатчиков Украины в работе на Россию
СБУ открыла уголовное дело по факту работы на Россию в отношении всех кинопрокатных служб страны, сообщает сайт «Украинские новости».
Обновлено в 04:54
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Экономика
Комитет Госдумы отклонил поправку о поддержке экспортеров за счет ФНБ
Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Авто
Renault выпустила ретро-кабриолет с мотором от Twizy
В Renault не сообщили подробную информацию о новинке, но отметили, что у нее модернизированный дизайн и электрическая силовая установка от Twizy.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Жена Александра Реввы сфотографировалась топлес
Анжелика Ревва, супруга певца, шоумена Александра Реввы опубликовала снимок топлес. Соответствующий пост она сделала у себя в инстаграме.
Обновлено в 06:34