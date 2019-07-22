Энергетика

«Дружба» работает в штатном режимеРоссийская газета вчера в 14:03

Приемо-сдаточный пункт (ПСП) станции "Унеча" нефтепровода "Дружба" - самый западный в "Транснефти", расположен вблизи границы с Белоруссией.
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«Грязную» нефть вытеснили из трубы «Унеча – Полоцк 2»

Взгляд.ру05:09

«Грязная» нефть вытеснена из нефтепровода «Унеча - Полоцк - 2»

ТАСС05:04

Трубопровод для поставок на НПЗ «Нафтан» очищен от грязной нефти

Евразия Daily05:11

«Грязная» нефть вытеснена из нефтепровода «Унеча - Полоцк-2»

Finam.Ru05:09

Нефтепровод «Унеча-Полоцк – 2» очистили от грязной нефти

Известия06:04

В правовом вакууме

Российская газетавчера в 14:50

Замалчиваемые факты скандального загрязнения нефтепровода «Дружба»

Промышленные ведомостивчера в 05:17
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Происшествия

Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Футбол

Фото новой формы «Баварии» появилось в Сети

Снимки третьего комплекта формы мюнхенской "Баварии" на следующий сезон появились в сети, передает footyheadlines.com.
Обновлено в 02:31
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене

С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 04:40
Здоровье

Список принципов здорового питания разработали для россиян

Специалисты Роспотребнадзора разработали список принципов здорового питания, которого необходимо придерживаться всем россиянам для сохранения и укрепления здоровья.
Обновлено в 04:28
Политика

Путин поручил правительству исключить категорию «0+»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству исключить возрастную категорию «0+». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 05:58
Политика

Мосгоризбирком уточнил причины признания подписи недействительной

Подпись избирателя признаётся недействительной, если кандидат в депутаты Мосгордумы или сборщик подписей некорректно заполнил данные, несвоевременно оплатил изготовление подписных листов или внёс неоговорённые исправления.
Обновлено в 05:30
Экономика

Россияне стали торговать через соцсети и мессенджеры

Время с начала 2019 года показало небывалый рост популярности социальный сетей и месенджеров для купли/продажи товаров и услуг среди россиян.
Обновлено в 04:45
Политика

В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет

Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
Обновлено в 05:14
Экономика

Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум

"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы

Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы.
Обновлено в 05:06
Футбол

Кононов оценил соперника «Спартака» по квалификации Лиги Европы

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился мнением о швейцарском клубе "Тун", с которым красно-белые сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:33
Авто

Saleen презентовал новые кроссовер и электромобиль

Технически, Saleen показал три новых автомобиля на этом мероприятии, хотя третья машина на самом деле не нова и не предназначена для широких масс.
Обновлено в 02:05
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Обновлено вчера в 07:56
Общество

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Адвокат бывшего короля Малайзии намекнул на неверность «Мисс Москвы»

Обновлено в 00:20
Политика

Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны

Обновлено в 04:53
Кино

Умер актер бондианы Дэвид Хедисон

В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Транспорт

Аэропорт Йошкар-Олы возобновил работу после многолетнего перерыва

Обновлено в 04:39
Транспорт

Парковочные места хотят сузить в России

Обновлено в 01:24
Политика

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора

Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие

Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
Обновлено в 04:26
Авто

Новый внедорожник Suzuki XL6 рассекретили до премьеры

Обновленный внедорожник Suzuki XL6 официально представят публике 21 августа нынешнего года.
Обновлено в 02:11
Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

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Шоу-бизнес

Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе»

В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».
Обновлено в 04:39
Происшествия

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее

Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.
Обновлено в 05:23
Общество

Росконтроль определил лучшие семечки

Обновлено в 06:00
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