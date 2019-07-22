Энергетика
«Дружба» работает в штатном режимеРоссийская газета вчера в 14:03
Приемо-сдаточный пункт (ПСП) станции "Унеча" нефтепровода "Дружба" - самый западный в "Транснефти", расположен вблизи границы с Белоруссией.
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Замалчиваемые факты скандального загрязнения нефтепровода «Дружба»
Промышленные ведомостивчера в 05:17
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:22, Вашингтон
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В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
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Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
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Mercedes-AMG G63 и Suzuki Jimny сразились в гонке по бездорожью
Несмотря на разницу в цене больше, чем в 10 раз, компактный Suzuki Jimny практически не отставал в гонке по бездорожью от Mercedes-AMG G63.
Обновлено в 02:24
Политика
Зеленский назвал кандидата на место генпрокурора вместо кума Порошенко
Основанием для снятия Луценко с должности президент назвал отсутствие у генпрокурора юридического образования и процессуального опыта.
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Технологии
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования
23 июля в Москве стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которая будет опробована на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
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Происшествия
Пожар в детском лагере в Хабаровском крае ликвидировали
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Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
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Политика
Пушков предсказал политику Великобритании при премьере Джонсоне
Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал политику Великобритании с вновь избранным премьер-министром Борисом Джонсоном.
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Экономика
Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
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Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
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Кино
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт сорвали выпуск ТВ-шоу
Звезды "Однажды в Голливуде" Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби сорвали выпуск телевизионного шоу.
Обновлено в 06:49
Технологии
Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами
Для банковских служащих может оказаться под запретом использование на рабочем месте смартфонов.
Обновлено в 03:05
Общество
Вторжение самого холодного за год воздуха ожидает Москву
По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, не исключено, что в первой половине дня в воскресенье, 28 июля температура достигнет 20 °С, однако потом "начнется активация холодного воздуха".
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок в Россию
Россельхознадзор с 24 июля разрешил поставки яблок из Белоруссии в Россию под гарантии компетентного ведомства республики.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели
Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
Обновлено в 08:13
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Авто
Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler
Обновлено в 07:49
Политика
Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Украина создает на Азовском море группы быстрого реагирования
Временный поверенный по делам США в Украине Уилл Тейлор, в рамках проведения «круглого стола» Морской охраны государственной погранслужбы (ГПС) Украины, сделал заявление о том, что на Украине образованы группы быстрого реагирования на Азовском море.
Обновлено в 08:54
Технологии
Российские интернет-компании массово выступили против аудитора рекламы
Отмечается, что это первое массовое выступление игроков против одной компании.
Обновлено в 05:21
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко призналась, что ее одевает стилист
После свадьбы с Дмитрием Тарасовым Анастасия Костенко охотно делится в соцсети семейными фотографиями.
Обновлено в 07:48
Футбол
Губернатор Ростовской области: с фанатами «Спартака» обошлись тактично
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал оценку со своей стороны конфликту между болельщиками "Спартака" и правоохранителями на стадионе "Ростов Арена" после матча "Ростов" — "Спартак" (2:2).
Обновлено в 08:58
Спорт
Ефимова уступила Кинг и заняла второе место на дистанции 100 м брассом
Уроженка Чечни показала второй результат на дистанции 100 м брассом, преодолев всю дистанцию за 1 минуту 5,49 секунды.
Обновлено в 09:00