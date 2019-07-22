Энергетика

«Дружба» работает в штатном режимеРоссийская газета вчера в 14:03

Приемо-сдаточный пункт (ПСП) станции "Унеча" нефтепровода "Дружба" - самый западный в "Транснефти", расположен вблизи границы с Белоруссией.
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«Грязную» нефть вытеснили из трубы «Унеча – Полоцк 2»

Взгляд.ру05:09

Замалчиваемые факты скандального загрязнения нефтепровода «Дружба»

Промышленные ведомостивчера в 05:17

Трубопровод для поставок на НПЗ «Нафтан» очищен от грязной нефти

Евразия Daily05:11

«Грязная» нефть вытеснена из нефтепровода «Унеча - Полоцк-2»

Finam.Ru05:09

«Грязная» нефть вытеснена из нефтепровода «Унеча - Полоцк - 2»

ТАСС05:04

В правовом вакууме

Российская газетавчера в 14:50

Нефтепровод «Унеча-Полоцк – 2» очистили от грязной нефти

Известия06:04
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:22, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге погибли два пассажира такси, влетевшего в тягач

Обновлено в 05:39
Общество

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Политика

Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Авто

Mercedes-AMG G63 и Suzuki Jimny сразились в гонке по бездорожью

Несмотря на разницу в цене больше, чем в 10 раз, компактный Suzuki Jimny практически не отставал в гонке по бездорожью от Mercedes-AMG G63.
Обновлено в 02:24
Политика

Зеленский назвал кандидата на место генпрокурора вместо кума Порошенко

Основанием для снятия Луценко с должности президент назвал отсутствие у генпрокурора юридического образования и процессуального опыта.
Обновлено в 09:08
Технологии

Стартовала вторая проверка системы электронного голосования

23 июля в Москве стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которая будет опробована на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае ликвидировали

Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии

Обновлено в 06:20
Политика

Пушков предсказал политику Великобритании при премьере Джонсоне

Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал политику Великобритании с вновь избранным премьер-министром Борисом Джонсоном.
Обновлено в 07:58
Экономика

Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым

В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32
Наука

Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество

Обновлено вчера в 02:58
Кино

Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт сорвали выпуск ТВ-шоу

Звезды "Однажды в Голливуде" Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби сорвали выпуск телевизионного шоу.
Обновлено в 06:49
Технологии

Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами

Для банковских служащих может оказаться под запретом использование на рабочем месте смартфонов.
Обновлено в 03:05
Общество

Вторжение самого холодного за год воздуха ожидает Москву

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, не исключено, что в первой половине дня в воскресенье, 28 июля температура достигнет 20 °С, однако потом "начнется активация холодного воздуха".
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В Норвегии задержали осквернителей памятника жертвам Брейвика

Обновлено в 01:46
Экономика

Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло

Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

Обновлено в 08:24
Экономика

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок в Россию

Россельхознадзор с 24 июля разрешил поставки яблок из Белоруссии в Россию под гарантии компетентного ведомства республики.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели

Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
Обновлено в 08:13
Общество

Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев

Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Авто

Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler

Обновлено в 07:49
Политика

Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Украина создает на Азовском море группы быстрого реагирования

Временный поверенный по делам США в Украине Уилл Тейлор, в рамках проведения «круглого стола» Морской охраны государственной погранслужбы (ГПС) Украины, сделал заявление о том, что на Украине образованы группы быстрого реагирования на Азовском море.
Обновлено в 08:54
Технологии

Российские интернет-компании массово выступили против аудитора рекламы

Отмечается, что это первое массовое выступление игроков против одной компании.
Обновлено в 05:21
Политика

В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко призналась, что ее одевает стилист

После свадьбы с Дмитрием Тарасовым Анастасия Костенко охотно делится в соцсети семейными фотографиями.
Обновлено в 07:48
Футбол

Губернатор Ростовской области: с фанатами «Спартака» обошлись тактично

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал оценку со своей стороны конфликту между болельщиками "Спартака" и правоохранителями на стадионе "Ростов Арена" после матча "Ростов" — "Спартак" (2:2).
Обновлено в 08:58
Спорт

Ефимова уступила Кинг и заняла второе место на дистанции 100 м брассом

Уроженка Чечни показала второй результат на дистанции 100 м брассом, преодолев всю дистанцию за 1 минуту 5,49 секунды.
Обновлено в 09:00
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