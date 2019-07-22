Энергетика
«Дружба» работает в штатном режимеРоссийская газета вчера в 14:03
Приемо-сдаточный пункт (ПСП) станции "Унеча" нефтепровода "Дружба" - самый западный в "Транснефти", расположен вблизи границы с Белоруссией.
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Замалчиваемые факты скандального загрязнения нефтепровода «Дружба»
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