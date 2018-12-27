Политика
Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства. "Дружба народов" - единственный поставщик продовольствия для этого силового ведомства.
РИА Новости09:06
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с чего всё началось
«Работа с единственным поставщиком позволяет снабжать все подразделения Росгвардии качественными продуктами, обеспечивать прозрачность ценообразования и оперативность проведения процедур закупки», — сказали РБК в пресс-службе Росгвардии, уточнив, что «продукция отвечает требованиям законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» и производится по ГОСТам.РБК07:53
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