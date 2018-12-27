Политика

«Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии
РИА Новости
09:06

Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства. "Дружба народов" - единственный поставщик продовольствия для этого силового ведомства.
РИА Новости09:06
с чего всё началось
Правительство назначило мясокомбинат «Дружба народов» единственным поставщиком продуктов для Росгвардии в 2019—2020 годах, сообщила
 пресс-служба Росгвардии.
Дождь08:54

Подробнее о событии

Росгвардия продолжит закупать продукты у «Дружбы народов»

Коммерсантъ12:06

Росгвардия проигнорировала расследование ФСБ

Lenta.ru09:11

«Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии

РИА Новости09:06

Мясокомбинат «Дружба народов» останется поставщиком Росгвардии

ТАСС09:04

Росгвардия продолжит закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов»

Интерфакс08:38

Поставщиком продовольствия для Росгвардии еще на 2 года снова стала компания «Дружба народов»

Эхо Москвы08:30

«Дружба народов» стала поставщиком продуктов для Росгвардии еще на 2 года

РБК07:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Политика

В Крыму отреагировали на проукраинское заявление Лолиты о полуострове

Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Борисов оценил испытания «Авангарда»

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что испытания "Авангарда" подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов.
Обновлено в 10:56
Политика

В Донбассе согласовали новогоднее перемирие

Обновлено в 09:00
Политика

Трамп: США больше не могут быть мировым жандармом

Президент США Дональд Трамп во время визита в Ирак заявил, что Вашингтон не может оставаться мировым жандармом.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Политика

Путин 27 декабря на Госсовете подведет итоги Года волонтера

Президент России Владимир Путин 27 декабря примет участие в заседании госсовета, где будут подведены итоги 2018 года, объявленного в РФ Годом добровольца и волонтера, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 07:28
Политика

Путин: Россия сохранит высокий уровень сотрудничества с Арменией

Обновлено в 10:59
Армия и оружие

В ЛНР опровергли сообщения о контроле ВСУ над «серой зоной»

Напомним, ранее Бирюков заявил, что ВСУ установили контроль над двумя третями так называемой «серой зоны» вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Самолет ВВС США провел разведку у Крыма и Керченского пролива

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в четверг осуществил длительный полет вблизи Крыма, а также несколько пролетов к югу от Керченского пролива, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Обновлено в 05:55
Политика

Буту предлагали рассказать о коррупции в России в обмен на защиту

Обновлено в 08:42
Политика

Путин призвал глав регионов мобилизовать накопленный опыт

Обновлено в 07:39
Политика

Володин рассказал, сколько законов Госдума приняла за год

В 2018 году Госдума приняла 576 законов, все они "финансово обеспечены", заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
Обновлено в 12:02
Политика

Песков признался, что «сбежал» с президентского приема ради шоу Навки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков покинул президентский прием в Большом театре, чтобы поддержать свою супругу Татьяну Навку на премьере нового мюзикла "Аленький цветочек", где она исполняет главную роль.
Обновлено в 11:26
Политика

Херсонский суд продлил арест Вышинского

Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 27 января, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 06:39
Политика

Путин исполнил мечту мальчика, который хотел пожать ему руку

Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Коли Кузнецова, который хотел пожать руку главе государства.
Обновлено в 05:23
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное