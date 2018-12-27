Политика
Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства. "Дружба народов" - единственный поставщик продовольствия для этого силового ведомства.
РИА Новости09:06
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с чего всё началось
Правительство назначило мясокомбинат «Дружба народов» единственным поставщиком продуктов для Росгвардии в 2019—2020 годах, сообщила пресс-служба Росгвардии.Дождь08:54
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