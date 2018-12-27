с чего всё началось

Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства. "Дружба народов" - единственный поставщик продовольствия для этого силового ведомства.

Политика Политика В Крыму отреагировали на проукраинское заявление Лолиты о полуострове

Армия и оружие Армия и оружие Борисов оценил испытания «Авангарда» Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что испытания "Авангарда" подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов.

Политика Политика В Донбассе согласовали новогоднее перемирие

Политика Политика Трамп: США больше не могут быть мировым жандармом Президент США Дональд Трамп во время визита в Ирак заявил, что Вашингтон не может оставаться мировым жандармом.

Политика Политика Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца» Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".

Политика Политика Путин 27 декабря на Госсовете подведет итоги Года волонтера Президент России Владимир Путин 27 декабря примет участие в заседании госсовета, где будут подведены итоги 2018 года, объявленного в РФ Годом добровольца и волонтера, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Политика Путин: Россия сохранит высокий уровень сотрудничества с Арменией

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР опровергли сообщения о контроле ВСУ над «серой зоной» Напомним, ранее Бирюков заявил, что ВСУ установили контроль над двумя третями так называемой «серой зоны» вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Самолет ВВС США провел разведку у Крыма и Керченского пролива Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в четверг осуществил длительный полет вблизи Крыма, а также несколько пролетов к югу от Керченского пролива, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Политика Политика Буту предлагали рассказать о коррупции в России в обмен на защиту

Политика Политика Путин призвал глав регионов мобилизовать накопленный опыт

Политика Политика Володин рассказал, сколько законов Госдума приняла за год В 2018 году Госдума приняла 576 законов, все они "финансово обеспечены", заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Политика Политика Песков признался, что «сбежал» с президентского приема ради шоу Навки Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков покинул президентский прием в Большом театре, чтобы поддержать свою супругу Татьяну Навку на премьере нового мюзикла "Аленький цветочек", где она исполняет главную роль.

Политика Политика Херсонский суд продлил арест Вышинского Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 27 января, сообщил его адвокат Андрей Доманский.