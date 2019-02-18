Друзь уезжает в США на фоне скандалаГазета.Ru вчера в 19:01

Детская книга Александра Друзья называется "Эня, Томас и другие".

с чего всё началось

Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец". По словам его дочери Инны, в США состоится презентация книги Друзя "Эня, Томас и другие".

Друзь уезжает в США на фоне скандала

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