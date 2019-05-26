Армия и оружие
«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта ДонецкаРИА Новости 01:00
Для ВСУ аэропорт имел стратегическое значение, так как использовался с целью переброски подкреплений по воздуху.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Обновлено в 04:55
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе
Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Дуров обвинил власти РФ во взломе Telegram-аккаунтов журналистов
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний
«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева родилась дочь
Сергей Лазарев стал отцом во второй раз, у 36-летнего певца родилась дочь, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:58
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 15:30
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска.
Обновлено в 06:12
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Технологии
Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске произошёл пожар
34 человека были эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного здания дома-интерната для ветеранов в городе Петрозаводске из-за возгорания.
Обновлено в 05:09
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей
Дым от горящей травы стал причиной массовой аварии в Алтайском крае, в результате которой погибла 33-летняя жительница Барнаула, а трое ее детей попали в больницу, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 06:13
Авто
В России в апреле выросли продажи Renault на 5%
Французский автомобильный гигант Renault в апреле продал в России более 12,5 тысяч машин.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Приморье горит рыболовный траулер
Обновлено в 06:15
Футбол
Тьерри Анри может возглавить «Бетис»
Француз Тьерри Анри может стать главным тренером испанского футбольного клуба "Бетис", сообщает Mirror.
Обновлено в 03:45
Политика
Появился восьмой кандидат на пост премьера Британии
Гоув стал восьмым по счёту желающим руководить кабмином Великобритании.
Обновлено в 05:25
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы
Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено в 01:37
Хоккей
Новиков — о поражении в полуфинале: это финское болото, в котором мы увязли
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал поражение сборной России в полуфинале ЧМ-2019 со сборной Финляндии (0:1).
Обновлено в 05:15
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье
Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Политика
Беглов поведал об объединяющей любви к Петербургу
Всех жителей Санкт-Петербурга объединяет любовь к городу, считает врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 05:49
Недвижимость
Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей
В очереди на жилье людям в России приходится стоять от 30 до 70 лет. Всего в очереди "стоят" 2,5 миллиона россиян.
Обновлено 24 мая в 14:09