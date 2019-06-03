Происшествия
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцуРИА Новости 21:51
К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара. Об этом РЕН ТВ заявил друг погибшего Иван Шуханов.
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Происшествия
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