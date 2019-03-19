Шоу-бизнес

Друг Юлии Началовой заявил, что у певицы был ракМосковский Комсомолец вчера в 14:48

Телеведущий Егор Иващенко, друживший с певицей Юлией Началовой, заявил, что ранее она страдала от онкологического заболевания. В интервью сайту KP.RU бывший участник "Фабрики звезд" рассказал, что о страшном диагнозе Началова поведала ему сама.
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Друг Юлии Началовой заявил, что незадолго до смерти она победила рак

Woman.ru02:48

Телеведущий Георгий Иващенко рассказал о том, что у Юлии Началовой был рак

Вокруг ТВ02:08

Подопечный Юлии Началовой рассказал о борьбе певицы с раком

Слово и Дело02:13

Тайная болезнь Началовой: как лимфома разрушала ее изнутри

Газета.Ru02:14

Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак

RT на русскомвчера в 17:49

Телеведущий Иващенко заявил, что у Началовой был рак

ФАНвчера в 14:58

«Юля победила рак»: Егор Иващенко рассказал об исповеди Началовой

Комсомольская правдавчера в 12:40
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Политика

В Симферополе арестовали первого президента Крыма

Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».
Обновлено в 03:19
Спорт

Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Москве ограбили аргентинского шеф-повара

На профильных сайтах в интернете указано, что Репетто Карлос Мартин является шеф-поваром Radisson Royal Moscow.
Обновлено в 04:00
Политика

Борис Дубровский покинул пост губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня подал в отставку с занимаемой должности.
Обновлено вчера в 12:25
Авто

Niels van Roij Design сделает купе на базе Range Rover

Кузовное ателье Niels van Roij Design объявило о начале работ по созданию купе на базе кроссовера Range Rover, сообщает Autocar.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Анна Семенович предстала в образе брюнетки

Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Госдума создала группу по оценке «ущерба, нанесенного Крыму Украиной»

Рабочая группа, которая должна оценить урон, нанесенный экономике Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины, создана в Госдуме, сообщил ее спикер Вячеслав Володин.
Обновлено в 03:59
Политика

В МИД Китая прокомментировали отставку Назарбаева

Китай относится к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с пониманием и уважает его решение.
Обновлено в 04:02
Политика

Путин заявил о продолжении поддержки языков всех народов России

Президент России Владимир Путин приветствовал участников и организаторов Международного форума «Год языков коренных народов», который 21 и 22 марта состоится в Ханты-Мансийске.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов

Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 04:35
Политика

МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Ранее украинское дипломатическое ведомство передало ее из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

СМИ раскрыли данные «черных ящиков» с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 04:27
Финансы

Рубль в начале торгов растет к доллару и евро

Курс рубля в начале торгов среды уверенно растет против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:11
Финансы

Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей

Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 04:37
Авто

Subaru начала продажи обновленного седана Legacy

Обновленный седан Subaru Legacy появился в продаже в РФ, где предлагается как модель 2019 года для предварительного заказа.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Обновлено в 02:51
Единоборства

Стал известен соперник Махачева на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 02:20
Общество

Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.
Обновлено в 02:33
Футбол

Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»

Обновлено вчера в 16:49
Политика

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана

Обновлено в 03:57
Политика

Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили

Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.
Обновлено вчера в 08:13
Футбол

Натурализированный игрок сборной России по мини-футболу: «Не понимаю таких людей, как Погребняк»

Ранее нападающий «Урала» назвал смешным наличие в сборной натурализированных футболистов, в том числе Ари.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Жириновский предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ до конца года из-за переплат.
Обновлено вчера в 03:59
Экономика

Росстат изменит методику подсчета доходов россиян

Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Космос

В соцсетях заявили, что засекли взрыв ракеты «Авангард»

В США засекли мощнейший взрыв в атмосфере планеты, и заявили о том, что это ракета «Авангард».
Обновлено 18 марта в 17:29
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Политика

Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро

Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек

Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Политика

Франция и Италия приняли решение блокировать отсрочку Brexit

«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — отметил он.
Обновлено в 04:33
Футбол

Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.
Обновлено вчера в 17:07
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Российская певица, актриса и телеведущая.
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