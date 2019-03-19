Шоу-бизнес
Друг Юлии Началовой заявил, что у певицы был ракМосковский Комсомолец вчера в 14:48
Телеведущий Егор Иващенко, друживший с певицей Юлией Началовой, заявил, что ранее она страдала от онкологического заболевания. В интервью сайту KP.RU бывший участник "Фабрики звезд" рассказал, что о страшном диагнозе Началова поведала ему сама.
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Политика
В Симферополе арестовали первого президента Крыма
Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».
Обновлено в 03:19
Спорт
Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Москве ограбили аргентинского шеф-повара
На профильных сайтах в интернете указано, что Репетто Карлос Мартин является шеф-поваром Radisson Royal Moscow.
Обновлено в 04:00
Политика
Борис Дубровский покинул пост губернатора Челябинской области
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня подал в отставку с занимаемой должности.
Обновлено вчера в 12:25
Авто
Niels van Roij Design сделает купе на базе Range Rover
Кузовное ателье Niels van Roij Design объявило о начале работ по созданию купе на базе кроссовера Range Rover, сообщает Autocar.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Анна Семенович предстала в образе брюнетки
Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Госдума создала группу по оценке «ущерба, нанесенного Крыму Украиной»
Рабочая группа, которая должна оценить урон, нанесенный экономике Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины, создана в Госдуме, сообщил ее спикер Вячеслав Володин.
Обновлено в 03:59
Политика
В МИД Китая прокомментировали отставку Назарбаева
Китай относится к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с пониманием и уважает его решение.
Обновлено в 04:02
Политика
Путин заявил о продолжении поддержки языков всех народов России
Президент России Владимир Путин приветствовал участников и организаторов Международного форума «Год языков коренных народов», который 21 и 22 марта состоится в Ханты-Мансийске.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов
Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 04:35
Политика
МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Ранее украинское дипломатическое ведомство передало ее из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 12:36
Финансы
Рубль в начале торгов растет к доллару и евро
Курс рубля в начале торгов среды уверенно растет против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:11
Финансы
Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей
Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 04:37
Авто
Subaru начала продажи обновленного седана Legacy
Обновленный седан Subaru Legacy появился в продаже в РФ, где предлагается как модель 2019 года для предварительного заказа.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 02:51
Общество
Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.
Обновлено в 02:33
Футбол
Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Токаев предложил переименовать столицу Казахстана
Обновлено в 03:57
Политика
Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили
Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.
Обновлено вчера в 08:13
Футбол
Натурализированный игрок сборной России по мини-футболу: «Не понимаю таких людей, как Погребняк»
Ранее нападающий «Урала» назвал смешным наличие в сборной натурализированных футболистов, в том числе Ари.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Жириновский предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ до конца года из-за переплат.
Обновлено вчера в 03:59
Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиян
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Космос
В соцсетях заявили, что засекли взрыв ракеты «Авангард»
В США засекли мощнейший взрыв в атмосфере планеты, и заявили о том, что это ракета «Авангард».
Обновлено 18 марта в 17:29
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро
Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек
Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Политика
Франция и Италия приняли решение блокировать отсрочку Brexit
«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — отметил он.
Обновлено в 04:33
Футбол
Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.
Обновлено вчера в 17:07