Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 23:46
Сенатор опасается, что в результате ограничительные меры в большей степени ударят по европейским компаниям и банкам. По данным издания, Пол является другом американского лидера Дональда Трампа. О том, что Вашингтон собирается ввести санкции против «Северного потока-2», стало известно еще 21 мая.
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Сенат США призвали не начинать экономическую войну против Швейцарии и стран НАТО
Взгляд.рувчера в 21:30
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Политика
Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие
Брест празднует 75-летие освобождения от фашистов
В Белоруссии 28 июля отмечают памятную дату. 75 лет назад произошло освобождение Бреста.
Обновлено вчера в 23:53
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Партия Медведчука выдвинет своих кандидатов в мэры городов Украины
По словам Медведчука, партия выдвинет кандидатуры на должности градоначальника Запорожья, Мариуполя, Одессы, Харькова и других городов Украины.
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Футбол
11 футболистов АПЛ провалили допинг-тесты
11 футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) сдали положительные допинг-тесты.
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Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Обновлено вчера в 02:58
Общество
Названы рискующие уйти под воду регионы России
Средиземноморские страны пострадают меньше из-за своей гористости.
Обновлено в 03:25
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Политика
Путин описал погружение к обломкам затонувшей подлодки
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения на батискафе к обломкам затонувшей во время Великой Отечественной войны в Финском заливе подлодки Щ-308 «Семга».
Обновлено вчера в 09:35
Футбол
«Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак». Назаров написал стихотворение после матча с «Тамбовом»
Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», написал новое стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2) в 3-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:28
Кино
Режиссер «Короля льва» показал единственную «настоящую» сцену в фильме
Режиссер фильма «Король лев» Джон Фавро рассказал о единственной реальной сцене в анимационной картине.
Обновлено в 01:31
Общество
Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил
FAA, как пишет The New York Times, «многие годы» передавала производителям рутинные задачи, чтобы ее собственные специалисты могли сосредоточиться на наиболее важных проблемах безопасности, однако в ходе разработки Boeing 737 MAX корпорации-производителю был предоставлен практически полный контроль над созданием самолета.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человек
Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в Бруклине (Нью-Йорк).
Обновлено в 01:27
Единоборства
Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе
Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.
Обновлено в 01:17
Энергетика
Стоимость страховки идущих через Ормузский пролив танкеров выросла в 10 раз
Затраты японских компаний на страхование танкеров при перевозке нефтепродуктов через Ормузский пролив выросли в 10 раз из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщила Sankei.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Отпущенное КНДР российское судно прибыло в Южную Корею
Отпущенное после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» прибыло в южнокорейский порт Сокчхо.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Названо число страдающих гепатитом С россиян
Руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов рассказал о том, сколько граждан России страдает от хронического гепатита С. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:36
Религия
Участники крестного хода в Крыму поделились впечатлениями
Участники религиозного шествия поделились своими впечатлениями о мероприятии.
Обновлено в 02:12
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
Филиппины обзаведутся подводным флотом
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
Каршеринг влетел в остановку после погони на улице Тельмана
В результате авто влетало в остановку общественного транспорта. О происшествии очевидцы пишут в социальных сетях.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.
Обновлено вчера в 06:23
Космос
На Луне «проснулись» и приступили к работе китайские аппараты
Обновлено вчера в 04:06
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт
В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды
Четырнадцать рейсов не смогли приземлиться в воскресенье в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Обновлено в 02:35
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено вчера в 08:27
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00