Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 23:46
Сенатор опасается, что в результате ограничительные меры в большей степени ударят по европейским компаниям и банкам. По данным издания, Пол является другом американского лидера Дональда Трампа. О том, что Вашингтон собирается ввести санкции против «Северного потока-2», стало известно еще 21 мая.
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Сенат США призвали не начинать экономическую войну против Швейцарии и стран НАТО
Взгляд.рувчера в 21:30
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Политика
Экс-министр обороны Грузии арестован по делу о беспорядках в Тбилиси
Бывший министр обороны Грузии Ираклия Окруашвили арестован из-за участия в антироссийских митингах, которые проходили в Тбилиси 20-21 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
В ЕС раскритиковали задержания протестующих в Москве
В заявлении внешнеполитической службы ЕС отмечается, что со стороны власти было непропорциональное применение силы.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Обновлено вчера в 12:06
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова прогулялась по Москве в вечернем платье
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Уличный вейп чуть ли не убил подростка
Заявляется, что в США происходят "уличные войны" из-за свободной продажи устройств для курения вейпов.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Прокуратура США требует $100 миллионов от россиянина Винника и BTC-e
Американская прокуратура подала иск против россиянина Александра Винника и биржи криптовалют BTC-e для того, чтобы потребовать 100 млн долларов.
Обновлено 26 июля в 23:05
Авто
Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101
Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Собянин: порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с законом
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы в субботу и подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом.
Обновлено вчера в 01:27
Единоборства
Россиянин Царукян победил Обена-Мерсье на турнире UFC 240
Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян одержал победу над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, который проходит в канадском Эдмонтоне.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Тела погибших при крушении гидросамолета в Подмосковье достали из реки
Как рассказал источник «РИА Новости» в экстренных службах, сначала водолазы извлекли из гидросамолета тела пилота и пассажира, после чего плавучий кран достал само судно и погрузил его на баржу, которая доставит поврежденный борт в Серпухов для проведения следственных мероприятий.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия
Клоун на круизном судне подрался с моряками
Пассажир, одетый в костюм клоуна, устроил массовую драку на круизном судне, сообщает AP.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
Обновлено 26 июля в 06:40
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено 26 июля в 20:22
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали на два месяца
Сегодня, 27 июля, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал экс-главу правительства Астраханской области Расула Султанова сроком на два месяца.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
Фанаты «Спартака» провели акцию на матче с «Тамбовом»
Фанаты московского "Спартака" провели акцию на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшие
Уточняется, что ЧП произошло на детской площадке. Другие детали стрельбы остаются неизвестными.
Обновлено в 00:04
Общество
Лас-Вегас оккупировали кузнечики
В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек
Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 21:08
Общество
От паводка в Приамурье могут пострадать еще 24 населенных пункта
От паводка в Амурской области могут пострадать еще 24 населенных пункта и около тысячи жилых домов, сообщил в воскресенье на внеочередном расширенном заседании правительства региона министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Два тела нашли в канализационном коллекторе в Петербурге
Обновлено вчера в 06:20
Политика
В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
Обновлено вчера в 22:53
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30