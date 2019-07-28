с чего всё началось

Сенатор опасается, что в результате ограничительные меры в большей степени ударят по европейским компаниям и банкам. По данным издания, Пол является другом американского лидера Дональда Трампа. О том, что Вашингтон собирается ввести санкции против «Северного потока-2», стало известно еще 21 мая.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Армия и оружие Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и примет главный военно-морской парад на Неве.

Происшествия В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.

Происшествия Власти КНДР отпустили задержанное российское судно Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.

Религия «Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь "Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.

Происшествия МВД назвало число участников несанкционированной акции в Москве Свыше 3,5 тысяч человек участвуют в несогласованной акции в Москве, сообщили в ГУ МВД по столице.

Армия и оружие Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.

Происшествия На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов "В субботу, 27 июля, был получен звонок от компании CAP (крупнейшая горнодобывающая компания Чили) с сообщением о разливе около 40 тысяч литров дизельного топлива в 250 километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес", - сообщается в Twitter ВМС.

Армия и оружие Минобороны Сербии получило 10 бронетранспортеров из России Минобороны Сербии сообщило о доставке 10 бронетранспортеров из России воздушным путем.

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.

Авто Старую Toyota Supra превратили во внедорожник с мотором от КамАЗа Хозяин не стал утруждаться поисками оригинальных комплектующих и установил в купе дизельный двигатель Cummins 6BT объемом 5.9литра.

Спорт Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ-2019 Сборная России по пляжному футболу в финальном матче европейской квалификации чемпионата мира-2019 одержала разгромную победу над Италией (7:1) и стала победителем отборочного турнира.

Космос Новая обнаруженная планета имеет три Солнца Открытому новому миру ученые дали название LTT 1445Ab. Он вращается только вокруг одной из трех звезд.

Общество Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".

Политика Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.

Экономика Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.

Единоборства Россиянин Царукян победил Обена-Мерсье на турнире UFC 240 Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян одержал победу над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Политика В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.

Энергетика Стоимость страховки идущих через Ормузский пролив танкеров выросла в 10 раз Затраты японских компаний на страхование танкеров при перевозке нефтепродуктов через Ормузский пролив выросли в 10 раз из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщила Sankei.

Наука Работа человека деформирует или восполняет мозг Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.

Политика Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».

Экономика Почему Новый шёлковый путь для Китая выгоднее делать через Россию Имея дело с пятью слабыми по сравнению с КНР странами Средней Азии, Пекин не боится попасть под зависимость от них, если он сделает ставку на российский маршрут.

Общество В Приамурье из-за паводка эвакуировали более тысячи человек Из сел Мазановского района Амурской области эвакуировано 1165 жителей из-за подъема воды.