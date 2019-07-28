Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 23:46
Сенатор опасается, что в результате ограничительные меры в большей степени ударят по европейским компаниям и банкам. По данным издания, Пол является другом американского лидера Дональда Трампа. О том, что Вашингтон собирается ввести санкции против «Северного потока-2», стало известно еще 21 мая.
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Технологии
В Tesla появятся приложения YouTube и Netflix
Обновлено в 05:01
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Происшествия
На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов
"В субботу, 27 июля, был получен звонок от компании CAP (крупнейшая горнодобывающая компания Чили) с сообщением о разливе около 40 тысяч литров дизельного топлива в 250 километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес", - сообщается в Twitter ВМС.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Путин принимает главный военно-морской парад России
В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением.
Обновлено в 04:06
Гаджеты
Intel признаётся, что будет разрабатывать 10-нм настольные процессоры
Даже на недавней квартальной отчётной конференции исполнительный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan) достаточно подробно рассказал о том, когда выйдут 10-нм процессоры для ноутбуков и серверов, но даже не намекнул о сроках появления настольных аналогов.
Обновлено в 04:32
Здоровье
Медработник пожаловалась министру на обслуживание в поликлинике
Формальное отношение медперсонала детских поликлиник к проблемам прохождения диагностики детей на туберкулез вызвало жалобу оренбургского медработника министру здравоохранения, сообщает 27 июля сайт «Новости Оренбурга Orenday».
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
Экс-футболист Радимов с иронией отреагировал на поражение «Спартака»
В следующем туре подопечные Олега Кононова встретятся с «Динамо». Глушаков покинул «Спартак» этим летом и перешёл в грозненский «Ахмат».
Обновлено в 04:18
Религия
Православные жители Брянской области празднуют День крещения Руси
Православные жители Брянской области празднуют 28 июля День крещения Руси.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Правозащитники подсчитали отпущенных из полиции после акции в Москве
В Москве из отделений полиции отпустили не менее 700 человек, задержанных во время несогласованной протестной акции «За честные выборы», следует из данных правозащитного ресурса «ОВД-Инфо» по состоянию на 10:30 воскресенья.
Обновлено в 04:33
Здоровье
Полезные свойства огурцов перечислили эксперты
Эксперты перечислили полезные свойства огурцов.
Обновлено в 03:16
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Здоровье
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Приамурье
«Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и ОРВИ не превышает среднемноголетний уровень, характерный для текущего времени года», — указывается в сообщении.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Игры
«Инсайдерская» программа для Microsoft Flight Simulator стартует в августе
Компания Microsoft объявила, что «инсайдерская» программа для Flight Simulator стартует в августе 2019 года.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
В Крыму заявили о готовности принять самолеты с Украины
«Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на прием рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины», — сказал Черняк.
Обновлено в 01:28
Футбол
Клопп: в мире всего 4 клуба, которые могут постоянно тратить деньги
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в летнее трансферное окно клуб может обойтись без новых приобретений.
Обновлено в 01:32
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Обновлено в 04:53
Наука
Пень-зомби обнаружен в Новой Зеландии
Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии обнаружили, что пень агатиса южного относится к гигантскому суперорганизму, состоящему из сотен деревьев.
Обновлено в 03:34
Авто
Водители раскрыли топ-7 наиболее досадных летних неприятностей
Замкнули список автомобильных казусов проблемы, связанные с человеческим фактором: вызов так называемого трезвого водителя, оставленные в заблокированной машине ключи, севший аккумулятор и другие маленькие, но досадные происшествия, которые происходят из-за невнимательности водителей.
Обновлено в 05:08
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Футбол
Новичок «Милана» Тео Эрнандес получил травму голеностопа
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Авто
Названы самые популярные советские автомобили с иностранными корнями
Многие знают, что некоторые культовые автомобили времен СССР создавались советскими инженерами при поддержке иностранных разработчиков.
Обновлено в 03:30
Политика
В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве
Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.
Обновлено в 04:57