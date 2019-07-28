Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 23:46

Сенатор опасается, что в результате ограничительные меры в большей степени ударят по европейским компаниям и банкам. По данным издания, Пол является другом американского лидера Дональда Трампа. О том, что Вашингтон собирается ввести санкции против «Северного потока-2», стало известно еще 21 мая.
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